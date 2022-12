Joachim Ngongo nadat Dender tegen Beerschot van 0-3 tot 2-3 terugkeerde: “We brachten de leider aan het wankelen”

Na een overtreding van Rowell op Rigo opende Baeten de score vanop de stip. Het was de negende competitietreffer voor de spits, die in de buurt van het Dender Football Complex opgroeide. Hij kreeg ook vier jaar jeugdopleiding bij de fusieclub. Na een afgeweerde hoekschop trapte Verlinden de 0-2 op het scorebord. Na de rust weerde doelman Gies een schot van Verlinden af en Thorisson trof in de rebound raak. Na een slechte terugspeelbal van Konstantopoulos zat Ngongo er gevat tussen en op aangeven van Cukur lukte Atteri een tweede tegendoelpunt. “In het slotkwartier hoop je dat er nog een appel uit de kast valt, maar dat gebeurde niet”, zei Dender-coach Van Acker. “De zege van Beerschot was verdiend, want we liepen lange tijd achter de feiten aan. We speelden geen goede match. Er werd op het middenveld onvoldoende druk op de tegenstander gezet, met als gevolg dat Beerschot deed waar het zin in had. Door de afwezigheid van vier basisspelers Lallemand, Rajsel, Ragolle en Hens en het uitvallen van Rowell kregen de jongeren Atteri, Ngongo en De Bodt hun kans en die brachten meer schwung in het elftal.”

De jonge Ngongo viel voor de tweede keer op rij in. “Vorige week op Club NXT kon ik weinig forceren omdat we met 4-1 in het krijt stonden en met tien tegen elf speelden”, gaf de spits aan. “Hoewel we ook nu met 0-3 achter stonden, was het anders. We waren numeriek niet in de minderheid. Voorafgaand aan mijn doelpunt had ik gezien dat de Beerschot-verdediger nonchalant was en de bezoekende doelman breed ging. Ik zat er gevat tussen en scoorde. Na het tweede doelpunt van Atteri kregen we een boost en geloofden we in een terugkeer. De bezoekende defensie raakte in paniek. De bal werd vaak lukraak weggetrapt en ze maakte veel fouten. We brachten de leider aan het wankelen, maar de gelijkmaker zat er niet meer in. Als je dit in het slotkwartier nog kan brengen, dan moet je van geen enkele tegenstander bang zijn. We trekken dan ook met vertrouwen naar Lierse Kempenzonen. Zelf heb ik mijn studies handelsingenieur on hold gezet omdat het moeilijk combineerbaar is met profvoetbal. Ik zet nu alles op het voetbal en hoop zo veel mogelijk speelminuten te krijgen.”