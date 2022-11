Joachim Lyase Genzego loodst FC Lebbeke naar winst tegen Bocholt: “We moesten de supporters een repliek bezorgen”

Voetbal Tweede nationale BEen bolwassing kan wonderen verrichten. Na de blamage een week eerder tegen Tongeren, was de spelersgroep van FC Lebbeke dit weekend wel bij de les tegen Bocholt. Op de 2-1-overwinning tegen de Limburgers valt weinig aan te merken. Door deze driepunter krijgt de ploeg weer aansluiting met hoger geklasseerde teams in tweede nationale B.

Je hoeft geen grote voetbalkenner te zijn om te weten dat er deze week op training een hartig woordje is gesproken in Lebbeke. De zware 2-6-nederlaag tegen Tongeren liet ongetwijfeld sporen na. De resultaten van het ‘onderhoud’ waren snel zichtbaar. Joachim Lyase Genzego scoorde al na twee minuten. Even kwamen de bezoekers weer in de match via Zotti. Met behulp van een owngoal pakte Lebbeke alsnog de drie punten.

Joachim Lyase Genzego

Al na twee minuten trof Joachim Lyase Genzego raak. “Een hoekschop van ons werd slecht ontzet. De bal belandde bij Van Gysel die me goed aanspeelde. Ook na die vroege treffer bleven we goed voetballen en kregen we enkele kansen. Als ploeg bleven we prima georganiseerd voetballen. Kort na de rust kenden we even een minder moment. Niet toevallig lukte Bocholt toen de gelijkmaker. Uiteindelijk pakte we toch de drie punten. Terecht. Het klopt dat er dinsdag op training is gesproken. De inhoud van dat gesprek blijft intern, maar uiteraard besefte iedereen dat niemand binnen de club tevreden was na de afgang tegen Tongeren. We moesten de supporters een repliek bezorgen. Dat hebben we ook gedaan.”

Goed gevoel

Joachim Lyase Genzego kwam in het tussenseizoen over van eersteprovincialer Liedekerke. De aanvaller lijkt zich steeds beter aan te passen aan het hogere niveau. “Op zich was het een grote overstap: van eerste provinciale naar tweede nationale. De concurrentie is bovendien groot in onze kern. Intussen stond ik dit weekend toch al voor de vierde keer in de basis. Ik heb ook het gevoel dat het elke week wat vlotter loopt voor mij. Bevestigen is nu de boodschap. Dat mag zaterdag al beginnen, wanneer we voor een zware verplaatsing staan naar Hades Kiewit. Hopelijk brengt Limburg ons opnieuw geluk.”

Ploegen en doelpunten

Lebbeke : Aeyels, Sander De Coeyere, Van Damme, Monday Ajayi, Van Gysel, Lyase Genzego (84’ De Pauw), Bourguignon (70’ Meert), Loriers, Liessens, Van Landeghem, De Vlieger (64’ Van De Velde)

Bocholter : Wertelaers, Zotti, Doms, Azvedo Guimaraes, Paesen, Bussels (84’ Dirkx), Mathei, Boonen (39’ Regales), Cascio, Vanheukelom, Vandersmissen.

Doelpunten : 2’ Lyase Genzego (1-0), 57’ Zotti (1-1), 78’ og. (2-1).

Geel : Van Gysel, Zotti.