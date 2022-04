Jo Van Gossum (Crabbé Dakwerken) reageert op heisa na de Ster van Zuid-Limburg: “Renner reageerde emotioneel, maar we hebben niets dan lof voor de organisatoren”

Wielrennen juniorenVlak na de aankomst van de laatste rit van de Ster van Zuid-Limburg reageerde Jarno Widar, één van de getipte kanshebbers, emotioneel toen we hem de vraag stelden wat hij van zijn Ster vond. Zijn reactie was begrijpelijk, maar viel bij de organisatoren niet in goede aarde. Sponsor en ploegleider Jo Van Gossum neemt het op voor zijn renner, maar geeft ook aan dat het nooit de bedoeling was om de organisatie op de korrel te nemen. “We hebben heel veel respect voor de ploeg achter de Ster”, vertelt Van Gossum.

Toegegeven, de titel die boven het artikel met Jarno Widar stond, was best pittig. De junior uit Wellen was niet tevreden over zijn Ster van Zuid-Limburg en zijn eerste reactie was er één van ontgoocheling. Widar had veel verwacht van de rittenkoers, maar het scenario van het paasweekend was niet het verhaal dat de Limburger verwacht had. “Klopt, Jarno had gehoopt op regen en wind om de koers hard te maken, maar in de plaats daarvan kregen de renners een lentezon en aangename temperaturen”, zegt Van Gossum.

Lof voor de organisatie

Niet het weer dus om zwaar koers te maken, ook al deden de ploeg van Widar en andere teams er alles aan om dat toch te doen. “Bovendien hielden de Denen controle over de wedstrijd. Het was niet makkelijk om op het aangeboden parcours koers te maken.” Dat parcours was na afloop ook gespreksonderwerp, onder meer bij het team van Widar. “Klopt. En ja, we hadden inderdaad onze vragen bij het ontbreken van hellingen. Er waren volgens mij heel wat mogelijkheden: Rijkhoven, Hoeselt, Rosmeer, Tongeren, zelfs de Voerstreek is niet ver af. Jammer dat we daar niet naartoe gingen”, aldus Van Gossum die persoonlijk elke rit verkende. “Niets dan lof voor de organisatie trouwens. De gevaarlijke punten werd zorgvuldig aangeduid.”

Excuses voor de organisatie

Jo Van Gossum heeft deze week een gesprek gehad met Jarno Widar over de uitspraken die in het online artikel op hln.be te lezen waren. “Het waren reacties op een moment dat hij zich slecht voelde. Dat zijn resultaat niet was, wat hij ervan verwacht had. Jarno gaf tijdens ons gesprek aan dat hij wel degelijk heel blij is dat de Ster kan blijven bestaan. Samen met Jarno wil ik in naam van mezelf en in naam van de ploeg onze excuses aanbieden over de uitspraken in de pers. Het was absoluut zo niet bedoeld en daarom wou ik het even in de juiste context plaatsen.”

Lees ook: meer wielrennen