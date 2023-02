Jo Van Buggenhout leidt Kangoeroes Mechelen naar belangrijke zege: derde plek is binnen

Mechelen heeft het Belgische competitieluik met een stijlrijk randje afgerond. Na twee nederlagen op rij tegen ploegen uit de buik van het klassement, werd er tegen Charleroi schoon schip gehouden. Een verdiende overwinning waar niets tegen in te brengen viel. Twintig minuten konden de bezoekers aanpikken, na de rust viel het doek over het achttiende competitieduel. Door deze zege eindigt Kangoeroes op een derde plaats in de Belgische rangschikking. Voor wie er nog aan twijfelde, Mechelen is zijn plaats aan de top waard. In totaal realiseerde het twee overwinningen minder van vorig seizoen. Met Brian Fobbs had er ongetwijfeld meer ingezeten. Maar ook in de sport gaat het leven onverminderd verder. Voor Jordan Harris is het nog zoeken. De nieuwkomer bleef op vier punten, vier rebounds en twee assists steken. Geen rapport om van achterover te vallen. Hoeft ook niet. Vooral het verdedigende aspect is het werkpunt. De Amerikaan geeft te vlug zijn positie prijs en voelt de rotaties niet goed aan. Ook die andere Amerikaan, Aririguzoh, heeft er een broertje aan dood. Twee spelers die in hun atletische kracht de oplossing denken te vinden.