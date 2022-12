Jo Schops keert bij Wellen terug in de nationale reeksen: “Wees gerust, het is slechts tijdelijk”

Volleybal eerste nationale vrouwenJo Schops is sinds enkele weken opnieuw actief als trainer in de nationale reeksen. Hij volgde bij Wellen Jolien Wittock op. “Ik kreeg een telefoontje van Hanne Schaekers dat de ploeg op zoek was naar een nieuwe coach. Eigenlijk was ik gestopt bij de senioren, maar het sympathieke Wellen kon me bekoren. Maar het is slechts tijdelijk zodat de club de kans heeft om een opvolger te zoeken”, zegt Schops die sinds hij aan het roer staat Wellen alleen zag winnen.

Wie Jo Schops zegt, zegt volleyclub Hechtel. Schops was meer dan 25 jaar aan de slag bij de toenmalige Noord-Limburgse club, intussen deel van de fusieploeg Hechtel-Eksel. Hij leidde de vrouwenploeg naar ereklasse en dat allemaal met beperkte middelen en speelsters vanonder de kerktoren. Met alle respect overigens, want de ploeg met onder meer Hilde Vreijs, Tanja Ceux, Kaat Jansen en Joke Marting was niet alleen een vriendinnenploeg, geen enkele andere ereklasser kwam op dat moment graag naar Hechtel.

Verhaal van Wellen

Daarna trok Schops onder meer naar Geel en Helchteren waar hij jeugdploegen naar de divisiereeksen leidde. De voorbije jaren was hij alleen nog als jeugdtrainer aan de slag bij Helchteren. “En zo wilde ik het eigenlijk ook houden. Ik ben intussen 62 jaar en al veertig jaar coach. Ik had voor mezelf beslist dat het goed geweest was, tot er dat telefoontje van Hanne Schaekers kwam. Niet dat ik niet gewoon ‘neen’ had kunnen zeggen, maar de vraag triggerde me en ja, het verhaal van Wellen sprak me aan”, vertelt Jo Schops.

Topper tegen leider

Dus nam Schops over in Wellen dat op dat moment wat op zoek was naar zichzelf. “Ik had het gevoel dat er vrij algemeen getraind werd en ik ben op zoek gegaan naar een andere insteek. Kwestie van het beste uit de speelsters te halen. Dat heb ik trouwens altijd gedaan.” Met succes want de voorbije vier wedstrijden pakte Wevoc de winst waardoor het team op een mooie derde plaats staat. Wil dat zeggen dat de ambitie nog verder reikt? Bijvoorbeeld door zondag te winnen van de ongeslagen leider Noorderkempen?

“Ik hoop het, maar dat wordt een heel moeilijke klus. Noorderkempen is overduidelijk de beste ploeg in de reeks. We willen graag bovenaan meedraaien, maar verder reiken de ambities niet. Ik heb het gevoel dat de club dat ook begrijpt. Wellen zet een mooie verhaal neer, maar eerste nationale is het hoogst haalbare.”

Lees ook: meer volleybal