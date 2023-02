Jo Mertens (Wijgmaal): “De kentering is ingezet”

Voetbal Terugblik­ken op carrière van wijlen Willy Tack: de doelman die Club Brugge van landstitel hield in 1972

In Deinze is afgelopen zondag Willy Tack overleden. Op zijn verwezenlijkingen als eerste schepen van Deinze, politieke functie die hij 24 jaar lang bekleedde, werd gisteren in deze kolommen al uitvoerig teruggeblikt. Maar het In Memoriam van Willy Tack, die 81 jaar oud werd, zou onvolledig zijn zonder z’n opmerkelijke voetballoopbaan nog even te belichten. Van 1962 tot 1975 was Tack gedurende dertien seizoenen een doelman van rang en stand in tweede en eerste klasse. Het mag dan een halve eeuw geleden zijn, bij Club Brugge zijn ze toch nog altijd niet vergeten hoe de Oost-Vlaming in 1972 welhaast in zijn eentje blauw-zwart een legendarische titelkater bezorgde.