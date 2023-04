Jo Mertens (Wijgmaal): “Behoud kan nog, maar het wordt héél moeilijk”

WIJGMAAL – W. DESSEL 1 – 2

De ontgoocheling was groot in het Wijgmaalse kamp na de nederlaag in de degradatietopper tegen Witgoor Dessel, dat net als Olympia aan een dramatische terugronde bezig is. De spelers waren te aangeslagen voor een reactie. Pas na lang aandringen wou Jo Mertens wel iets kwijt.

“Wij wilden deze wedstrijd absoluut winnen, om zo van een rechtstreekse degradatieplaats naar de dertiende plaats te klimmen, aan het slot van de competitie is die goed om je via barrages trachten te redden. Het heeft niet mogen zijn. Tijdens de week werd er superhard getraind, het is dus niet zo dat er een gebrek wil of aan ambitie is. Maar op het veld schoten wij te kort. Het was een superbelangrijke match, maar toch had ik in de eerste helft niet de indruk dat het bij iedereen doordrong. Ik zag te weinig strijd. Wij kwamen dan ook 0-2 achter. In de tweede helft trachtten wij het tij te doen keren, maar het tegendoelpunt via een penalty viel te laat, in de slotminuut van de blessuretijd.”

“Onze spelersgroep telt te weinig jongens met het profiel om keihard de strijd aan te gaan”, constateerde Jo Mertens nog. Dat er zes spelers aan de aftrap stonden die éénentwintig jaar of jonger zijn, is daar niet vreemd aan. De jongste was debutant Jelle Spoormakers, pas achttien geworden. De zoon van ex-wielrenner en journalist Sven werd uit de U-19 naar de A-kern overgeheveld. Hij liet mooie dingen zien, maar van een achttienjarige kan je niet verwachten dat hij de wedstrijd in het voordeel van Wijgmaal kan doen kantelen.

Toch willen ze bij Olympia de handdoek nog niet gooien. “Zo lang we ons mathematisch nog kunnen redden, zullen wij er blijven voor gaan”, zegt Jo Mertens. “Met een zes op zes uit de laatste twee wedstrijden kan het misschien nog. De eerste opdracht wordt: volgende zondag winnen in Kampenhout. Op de slotspeeldag moeten we het dan thuis afmaken tegen Diest. Het kan nog, maar het wordt héél moeilijk.”

Wijgmaal: Willems, Miri (46’ Matuasilua), Ruelle, Vandervondelen, Cuesters, Lemmens (69’ Van Der Auwera), Courtrai, Poppe, Mertens, Dupont, Spoormakers (84’ Deboes).

W. Dessel: Arrazola, Geerts, Slegers, Engelen, Bens (88’ Bula Bula), Naessens, Van Roy, Vanhoof, De Wolf (79’ Boonen), Hulsmans, Van Genechten (83’ Blockx).

Doelpunten: 23’ Van Genechten (0-1), 31’ Hulsmans (0-2), 90+3’ Courtoi (strafschop) 1-2.

Geel: Mertens, Hulsmans, Van Roy, Slegers