Jo Mertens (Olympia Wijgmaal): “De kentering is ingezet”

voetbal tweede nationale BNa twee nederlagen op rij is Wijgmaal weggezakt naar de veertiende plaats in derde nationale B, en het degradatiespook dreigt. “Toch is de kentering ingezet en geloven wij voor tweehonderd procent dat wij ons redden”, zegt T2 én clubbestuurder Jo Mertens.

Begin deze maand werd Mario Nobels bij Olympia als hoofdcoach vervangen door Stéphane Demets, die Jo Mertens (44) als assistent naast zich kreeg. Merkwaardig, want Mertens, een icoon als ex-doelman van Wijgmaal, is ook bestuurslid bij de club.

“Ik ben sinds december financieel verantwoordelijke”, zegt hij. “Over het sportieve beslissen andere mensen. Zij beslisten tot de trainerswissel over te gaan. Op basis van de tegenvallende resultaten én van signalen uit de spelersgroep. Het is wel zo dat ik Stéphane Demets gecontacteerd heb. Ik werkte drie jaar goed met hem samen in Heist, en hij was vrij. Stéphane wou wel coach van Wijgmaal worden, voor een beperkte periode, tot het einde van dit seizoen. Hij drong er op aan dat ik zijn adjunct zou worden. Het is inderdaad gek, een clubbestuurder die ook assistent-coach is. Ik stemde toe, maar ook maar tot het einde van het seizoen.”

Trainerswissel geen succes

De trainerswissel bleek nog geen succes. Na een veelbelovende eerste wedstrijd tegen promotiekandidaat Termien (1-1) volgden twee nederlagen: 5-0 in Betekom, 2-0 in Pelt. “Betekom was een midweek-inhaalmatch. Er was geen tijd om die voor te bereiden, en sommige spelers raakten na hun werk pas op het nippertje op de afspraak. Al vlug kwamen we op achterstand en liepen we achter de feiten aan. Net voor de rust werd het 2-0, vroeg in de tweede helft 3-0 en Vandervondelen kreeg ook nog rood.”

“Pelt was een ander verhaal. Wij waren met ons ploegje prille twintigers de evenknie van een ploeg routiniers van dertig en ouder. Na een vroege 1-0-achterstand vochten wij terug, maar toen het na een uur 2-0 werd, zag je dat het vertrouwen ontbrak om nog iets van te maken.”

Zondag wordt Geel partij gegeven, vierde in de stand. “Wij moéten punten pakken”, zegt Jo Mertens. “Ginds speelden we 1-1 gelijk, het kàn dus. Iedereen is beschikbaar, en wij hebben nu twee weken keihard gewerkt, op fysiek, mentaal en tactisch vlak. Of onze talentrijkste tieners speelkansen zullen blijven krijgen? Heel zeker, als zij het verdienen.”

Lees ook: meer voetbal in 3NB