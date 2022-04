Jo Maes (37) pakt eerste provinciale titel ooit: “Van plan om eind dit jaar te stoppen, maar dat zal nu niet kunnen”

Wielrennen elite ZCIn de herfst van zijn carrière kroonde Jo Maes (37) zich bij de elite zonder contract tot West-Vlaams wegkampioen. In een open PK in Moorsele klopte hij Ruben De Marez en Mathias Vanoverberghe in de sprint om de derde plaats.

“Vrij snel werd een kopgroep van een twintigtal renners gevormd”, doet Jo Maes het verhaal van het provinciaal kampioenschap. “Door de wind en de aard van het parcours, want langs de autosnelweg was het redelijk lastig. Een mooie groep om mee voorop te geraken, maar nog voor halfweg waren er mannen die niet mee ronddraaiden. Na een nieuwe versnelling raakten we met acht renners voorop. In de slotronde probeerde ik tot drie keer toe alleen weg te rijden. Telkens kwam Mathias Vanoverberghe mij halen. Toen Jonas Goeman demarreerde, had ik er naartoe kunnen rijden, maar ik vreesde zo naast de titel te grijpen. Dus bleef ik zitten.”

Alles op de spurt

Goeman is een Oost-Vlaming en won met kleine voorsprong de wedstrijd. Jonas Smet, nog een Oost-Vlaming, pakte de tweede plaats. “Omdat ik tijdens mijn drie pogingen voelde dat ik dicht tegen de krampen zat, zette ik alles op de spurt”, aldus Maes. “Vanoverberghe verraste mij door van ver aan te gaan. Eens ik zijn wiel te pakken had, kon ik er snel over. Met Ruben De Marez in mijn slipstream, maar hij kon me niet remonteren.”

Bijna altijd in top vijf

De derde, vierde en vijfde plaats in de wedstrijduitslag leverden het West-Vlaams podium op. De eerste provinciale titel – zeven jaar geleden miste de Meulebekenaar de West-Vlaamse tijdrittitel door een halve minuut te laat aan de start te komen – uit zijn nochtans goed gevuld palmares heeft voor de renner van DL Chemicals-Ruwomat ernstige gevolgen. “Voor mij is dit normaal het laatste seizoen”, besluit Maes. “Met dat idee ben ik anderhalve maand geleden eraan begonnen. Op een paar koersen na eindigde ik geen enkele keer buiten de top vijf. En nu ik de rest van het jaar in de West-Vlaamse kampioenentrui kan rijden, zal ik niet anders kunnen dan er nog een jaartje bij te doen. Neen, ik heb er thuis nog niet over gesproken, maar denk dat mijn vrouw beseft dat ik niet zal kunnen stoppen.”