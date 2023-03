Jo Gilis (U23 OHL): “Blij dat we topper tegen Patro aan Den Dreef spelen”

voetbal eerste nationaleZondagnamiddag (15 uur) speelt de U23-ploeg van OHL, die in eerste nationale (vroegere derde klasse) uitkomt en negende staat in de stand, tegen leider Patro Eisden Maasmechelen. “Wij zijn blij dat we aan Den Dreef spelen en niet op onze gebruikelijke ‘thuisbasis’ in Tienen”, zegt Jo Gilis.

Als aanvallende middenvelder met een gave traptechniek maakte Jo Gilis (23) enkele jaren deel uit van de sterke beloftenploeg van OHL. Samen met andere jongeren die bij OHL wel een aantal keer in de A-ploeg speelden, maar niet echt doorbraken. Zoals Toon Raemaekers, Daan Vekemans, Jordi Gillekens, Jarno Libert, Brent Laes en Maxime Limbombe die nu allemaal bij Lierse in 1B spelen. Of nog Arthur Allemeersch die bij het Nederlandse Top Oss actief is. Of Mehdi Bounou die titularis is bij, jawel, Patro Maasmechelen.

Of die jongens die amper twee, drie jaar geleden een gooi deden naar de A-ploeg van OHL net iets tekortschoten voor eerste klasse, of onvoldoende kansen kregen om zich in het A-team in te werken en zich daar verder te ontwikkelen, laat Jo Gilis in het midden.

Tweemaal voetbreuk

“Ik werd enkele jaren geleden uitgeleend aan Eendracht Aalst en vorig seizoen nog aan Heist, om fysiek en qua duelkracht sterker te worden in het ‘mannenvoetbal’, waar het er een heel stuk fysieker aan toe gaat dan in de beloftencompetitie, zegt Jo Gilis. “Nu de U23 net als die twee clubs in eerste nationale uitkomen, kwam ik daar deze zomer terecht, na enkele weken waarin ik deel uitmaakte van de A-kern. En ja, net als mijn ploegmaats maken wij effectief vorderingen in dat ‘mannenvoetbal’. Ook al wordt in eerste nationale niet ‘mijn’ voetbal gespeeld. Het is heel fysiek, veel duels, vrij ruw en brutaal, stampen zelfs. Als ‘voetballende’ ploeg hebben ik en mijn ploegmaats daar nog al eens last mee. Maar voor onze ontwikkeling is spelen in eerste nationale wel een goede zaak.”

Vorig seizoen trachtte Jo Gilis zijn carrière een boost te geven met die uitleenbeurt aan Heist. “Het werd eigenlijk een verloren seizoen. Ik liep een voetblessure op, werd geopereerd, was bijna drie maanden out. Ik kwam terug naar OHL, maar brak diezelfde voet en was weer twee maanden out. Na al die inspanningen om na die eerste blessure terug te komen om dan opnieuw te hervallen, dat was heel zwaar om dragen. Gelukkig is dat nu achter de rug en kan ik weer vrijuit voetballen.”

“Het gaat er heel professioneel aan toe bij de U23 van OHL en de omkadering is prima”, zegt Jo Gilis. “Wij hebben één vrije dag in de week – soms al eens twee – maar voor het overige is het trainen, trainen en wedstrijden spelen. Wij trainen meer dan de meeste ploegen van onze reeks, waar spelers dikwijls ook nog een andere job hebben.”

Den Dreef

Zondag wacht aan Den Dreef leider Patro Maasmechelen. “Patro is een professionele club, wil absoluut promoveren. De Limburgers zijn favoriet, ook al omdat wij niet met onze sterkste formatie kunnen aantreden. Door de vele blessures en geschorsten bij de A-kern, zullen enkele van onze beste pionnen naar daar worden overgeheveld. Maar wij gaan er wel alles aan doen om goed weerwerk te bieden. Dat wij aan Den Dreef spelen, is een extra stimulans. Onze ‘thuishaven’ is Tienen, en het is logisch dat niet veel OHL-fans naar Tienen reizen om ons aan het werk te zien. De ambiance komt daar meestal van de meegereisde bezoekende aanhang. Wij hopen dat heel wat OHL-fans ons zondag komen steunen. En dat nog eens doen over twee weken, in de derby tegen Tienen die wij ook aan Den Dreef spelen.”

De kans dat Jo Gilis ook volgend seizoen nog bij OHL actief zal zijn, is klein. “Ik ben einde contract en wil in de resterende wedstrijden van dit seizoen verder naar mijn beste niveau groeien en tonen dat ik een plaats in de kern van een 1A-ploeg mag ambiëren”, zegt hij. “Waarschijnlijk lukt dat niet bij OHL, ik hoop dat ik bij een andere eersteklasser terecht zal kunnen.”

