Jo De Meyer: “Schitterende momenten beleefd bij SK Bellem, maar ben klaar voor een nieuwe uitdaging”

“Nog voor de start van de competitie maakten we met Jo de afspraak dat hij aan zijn zesde en laatste seizoen bij SK Bellem toe was,” vertelt van Pottelsberghe. “Ondanks de nul op vijftien bij de start van het seizoen blijven we Jo in de rest van het seizoen het vertrouwen geven. Je voelt dat de spelersgroep met hem verder wil en dat verbaast me niet. Jo weet waar hij mee bezig is. Goede trainer, schitterende persoon. Het wordt niet makkelijk om iemand te vinden die zowel anciens als jeugdig geweld weet te begeesteren. We hebben al gesprekken gevoerd met eventuele opvolgers en er blijven nog drie kandidaten over. Drie totaal verschillende profielen en we hopen in de loop van volgende week de knoop door te hakken.”

Versterking

Het is natuurlijk nog koffiedik kijken of de competitie hervat wordt, maar SK Bellem wil zich hoe dan ook wapenen om volgend jaar een goed figuur te slaan in tweede provinciale. Daan Hooreweghe verlaat de club en slaat zijn tenten op bij Knesselare. Arjen Vandenheulen en Jef Pauwels overwegen om te stoppen met voetballen. Van Pottelsberghe hoopt aan de zijde van Rudi Lievens de ploeg voldoende uit te bouwen om een goed figuur te slaan in tweede provinciale. “We maken ons sterk dat de rest van de spelersgroep een verder verblijf ziet zitten. We verwachten dat we ook Wouter Dhoedt en Vincent ‘Vinnie’ Staelens nog een jaar langer aan Bellem kunnen binden. Verder willen we in elke linie nog minstens één versterking binnen halen. En natuurlijk gaan we er bij een heropstart van de competitie alles aan doen om de club in tweede te houden. Jo De Meyer krijgt sowieso het vertrouwen tot het einde van het seizoen.”

Uitdaging

De Meyer lijkt intussen het geschikte profiel te hebben om een blijver te worden in het Meetjeslandse voetbal. Met een titel bij vierdeprovincialer SK Vinderhoute, twee eindrondes met FAC Waarschoot in tweede provinciale en een titel in derde provinciale bij SK Bellem heeft hij in ieder geval een aardig c.v. “Ik kijk in ieder geval met veel tevredenheid terug op mijn periode bij deze club. Als trainer is het niet altijd evident om zes jaar bij een club te blijven. De titel in derde provinciale blijft natuurlijk een hoogtepunt, maar het doet me ook plezier dat ik het gevoel had dat de spelersgroep met mij verder wilde. Zo stuurde een speler mij dat hij de kleine generaal nog graag langer als trainer had gehad en een andere dan weer dat ik bij het DNA van de club behoorde. Zo ‘n berichten doen natuurlijk deugd. En als de competitie opnieuw opstart, gaan we er alles aan doen om in tweede te blijven. Het worden sowieso tien finales. Ik heb schitterende momenten beleefd bij Bellem, maar uitgeblust ben ik zeker niet en het liefst ga ik snel een nieuwe uitdaging aan. Ja, er zijn al contacten geweest met andere clubs. Ik zie wel wat het wordt, maar ik wil maar al te graag langer in het voetbalwereldje blijven.”