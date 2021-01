Jo De Meyer: “Ik hoop SK Lovendegem wat kleur te geven”

De kogel is door de kerk. Jo De Meyer volgt volgend seizoen Nathan D’Haemers op bij tweedeprovincialer SK De Jeugd Lovendegem. Een verrassende keuze was dit niet. Al wil secretaris Luc De Paepe benadrukken dat het een moeilijke keuze was.

“Het nieuws over het gegeven dat Nathan er een punt achter wou zetten kwam quasi tegelijkertijd met de melding dat Bellem een andere koers ging varen. Er werd snel verteld dat Jo het sportieve roer in handen zou nemen. Ook al omdat hij op een boogscheut van het stadion woont, maar zo werkt het natuurlijk niet. We hadden heel wat sterke kandidaturen, namen die onder de loep en hielden er drie over. Bij de bespreking met spelers was het duidelijk dat zij graag een trainer wilden die het profiel van Nathan benaderde. Jo zal natuurlijk zijn eigen koers varen, maar als bestuur vonden wij dat hij het meest beantwoordde aan het type trainer dat wij in gedachten hadden. En zowel in Vinderhoute, Waarschoot en Bellem was hij toch een gewaardeerd trainer. We hebben intussen een eerste gesprek met Jo naar volgend seizoen achter de rug en hielden daar een goed gevoel aan over. Het was niet makkelijk om een aantal mensen te ontgoochelen, maar wij hebben geoordeeld dat dit de beste keuze was voor onze club.”

Uitdaging

De Meyer is heel tevreden dat hij een nieuwe uitdaging kon aangaan. Zijn c.v. werd ook door andere clubs gesmaakt. “De voorbije dagen was het best druk. Zowel in Kleit als in Gavere-Asper was er ook wel wat interesse, maar finaal werd het toch Lovendegem. Een club met een goede visie op de toekomst en een kleurrijk verleden. Al vond ik dat ze de voorbije jaren wat anoniem door het leven gingen. Nooit in de problemen, maar ook nooit echt mee gedaan voor de prijzen. Ik wil dit Lovendegem in ieder geval opnieuw wat kleur geven.”

Groepsgevoel

De voorbije jaren parkeerde Lovendegem zich steevast in de middenmoot van tweede provinciale. Groeien met dit Lovendegem is nu de uitdaging. “Ik heb de spelersgroep al wat geanalyseerd en er zit zeker kwaliteit in de A-kern. Duidelijk is ook dat de club een goede jeugdwerking heeft en het is toch de bedoeling om de jeugd te integreren of toch minstens een perspectief te bieden. Ik zie het vooral op langere termijn en wil geen stappen over slaan. Een groepsgevoel kneden is één van de eerste uitdagingen. Punten pakken staat voorop, maar goed voetbal vind ik ook niet onbelangrijk en op kunstgras lukt dat toch net iets makkelijker.”