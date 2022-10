Jo De Meyer en SK De Jeugd Lovendegem ontvangen FC Lembeke: “Thuisreputatie kracht bijzetten”

“We hopen natuurlijk onze thuisreputatie kracht bij te zetten. De vorige drie thuiswedstrijden konden we tot een goed einde brengen en het zou leuk zijn dat we opnieuw het laken naar ons toehalen. Maar Lembeke is een gewond dier. Een ploeg die onder haar waarde geklasseerd staat en hoog ingeschat mag worden. Met Michiel Van Lerbeirghe en Mattice Dossche heeft Lembeke twee spitsen met veel snelheid in huis en achterin heeft het toch behoorlijk wat ervaring.”

Scherpte

De Meyer vindt dat zijn ploeg wat recht te zetten heeft na de 3-2-nederlaag in Poesele. “Ginds kregen we zeker niet het allerbeste Lovendegem te zien. Vooral in de eerste helft was het eerder zwak. Na de rust zag ik dan wel wat beterschap, maar niet voldoende om iets te rapen. Op dat vlak moeten we ons herpakken. Makkelijk wordt het niet, want ik heb wat puzzelwerk. Zowel Eran als Lander Dupont zijn geblesseerd en Arthur De Pauw is er om familiale redenen niet bij. Maar goed, de voorbije weken zaten enkele jongens in de wachtzaal en zij krijgen nu de kans om te tonen wat ze in hun mars hebben. We zullen hoe dan ook scherpte moeten tonen om een sterke ploeg als Lembeke opzij te zetten.”

Grijze ploeg

De voorbije maanden was Lovendegem een ietwat grijze ploeg. In de problemen kwam het niet, maar meedoen voor de prijzen evenmin. Stilletjes hoopt De Meyer dat Lovendegem dit jaar wat meer op de voorgrond komt. “We hebben onze start niet gemist en we willen ons niet zonder slag of stoot uit die top vijf laten verdringen. Top vijf is eigenlijk geen must’ maar als we dicht bij die subtop kunnen aanleunen, zijn we best tevreden.”

