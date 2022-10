Jo Coppens en STVV zonder stress naar Club Brugge: “Het is voor mij als thuiskomen”

voetbal jupiler pro leagueHet was al geleden van 2013 dat doelman Jo Coppens mocht optreden in de Jupiler Pro League. Door de blessure van Daniel Schmidt kwam de Zonhovenaar in actie thuis tegen Sporting Charleroi. De Kanaries wonnen verdiend en trekken woensdagavond zonder stress naar Club Brugge.

“Het was zaterdagavond genieten van mijn competitiedebuut bij STVV”, blikt Jo Coppens terug. “Het was inderdaad geleden van in 2013 dat ik nog in actie kwam op het hoogste niveau. In 2017 kwam ik wel nog tussen de lijnen op een Belgisch veld bij Roeselare, waar ik elf wedstrijden aantrad. Tegen Antwerp in een volgepakt Schiervelde zag ik de promotiedroom uiteenspatten.”

“Ik heb het grootste stuk van mijn carrière doorgebracht in het buitenland. Ik was het meeste actief in Duitsland waar ik speelde voor Carl Zeiss Jena, Unterhaching en voordat ik naar STVV kwam voor MSV Duisburg. Ook voetbalde ik één seizoen bij Lillestrom in Noorwegen.”

“Ik kreeg tegen Charleroi weinig werk op te knappen”, gaat de 31-jarige Coppens voort. “Alleen jammer van die late tegentreffer. Het voornaamste waren uiteraard de drie punten. Dit was broodnodig om in de running te blijven voor een plaats bij de eerste acht.”

Vertrouwde omgeving

“Woensdagavond wacht in mijn vertrouwde omgeving de confrontatie bij Club Brugge”, weet de doublure van Schmidt. “Ik beleefde mooie jaren bij Cercle Brugge van 2008 tot 2014 daarna koos ik voor een avontuur bij MVV. Het is voor mij als thuiskomen. Het zal waarschijnlijk voorlopig mijn laatste wedstrijd tussen de palen zijn, want zaterdag thuis tegen OHL is normaal onze Japanse nummer 1 weer inzetbaar. Of het erg is om weer naar de bank te verhuizen? Helemaal niet. Het is voor mij een zegen om in deze ploeg te mogen spelen.”

“Dat ik tegen Charleroi zo weinig werk kreeg te verrichten, was grotendeels te danken aan mijn verdedigers. Elke week staat er bij STVV een sterk blok. Iedereen is altijd geconcentreerd tot de laatste minuut. Chapeau voor de jongens. Ik ken mijn plaats in dit team. Het is zeker mijn bedoeling niet om Schmidt het vuur aan de schenen te leggen. Integendeel, ik steun hem op alle manieren en geef mijn ervaring ook door aan de opkomende jonge, getalenteerde keepers van STVV.”

“Of we woensdag kans maken tegen Club Brugge? We spelen zonder stress. Club Brugge is verplicht om thuis te winnen. In de strijd voor de eerste plaats kunnen ze zich geen puntenverlies veroorloven. Thuis liet Club Brugge zich verrassen door Westerlo. Waarom zouden wij dan niet kunnen stunten? We hebben kwaliteiten genoeg in huis om Brugge pijn te kunnen doen”, aldus Coppens.

