Jo Christiaens verzekert zich van eindrondeticket met Turnhout: “We moeten hier volop van genieten”

Door de zege van achtervolger Sint-Lenaarts moest Turnhout zondag op de slotspeeldag winnen om het laatste eindrondeticket te bemachtigen. “We hebben Koersel daarom ook niet onderschat”, vertelt Christiaens. “Al moet ik wel zeggen dat het verschil tussen beide ploegen minder groot was dan de uitslag doet vermoeden. Vooral voor rust deed Koersel goed mee, waardoor de eerste helft vrij gelijkopgaand verliep.”

Veer gebroken

Pas na de pauze kon Turnhout ruim afstand nemen van de rode lantaarn. “Hoewel we in de eerste periode onze handen meer dan vol hadden met Koersel, zag je wel al dat wij gewoon over meer individuele kwaliteit beschikken en dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Bovendien gingen bij hen de kopjes duidelijk naar beneden na de 0-2. Vanaf dat moment bleek de veer gebroken en daar hebben wij optimaal van geprofiteerd om de score op te drijven.”

Turnhout tankte zo nog wat extra vertrouwen met het oog op de eindronde. “Met onze beperkte middelen en ambities dit seizoen is het een al hele prestatie op zich dat we in de top vijf geëindigd zijn. Daarom moeten we hier ook volop van genieten. Er zijn tenslotte niet al te veel spelers die kunnen zeggen dat ze ooit in hun carrière een eindronde gespeeld hebben. Bovendien moet er niks. Al gaan we het natuurlijk ook niet laten liggen als de kans zich voordoet om te promoveren. We willen gewoon zover mogelijk geraken.”

Vertrek naar Heist

De handtekeningen zijn dan misschien nog niet gezet. Christiaens gaat volgend seizoen naar alle waarschijnlijkheid aan de slag bij eerstenationaler Heist, dat ook topschutter Jef Colman wegplukt bij Zwarte Leeuw. “De kans dat ik vertrek is inderdaad groot. Het enige probleem is dat ik niet over het juiste diploma beschik. Ik heb een tiental jaar geleden wel mijn opleiding UEFA A succesvol afgerond, maar blijkbaar was dat voor de elite jeugd en dat moet geüpgraded worden naar een diploma voor de senioren. Daarom is Heist nog volop op zoek naar een T2 die wel beschikt over de vereiste documenten. Van zodra ze die gevonden hebben, staat niets mijn overstap nog in de weg.”

