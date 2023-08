Jo Christiaens (Lierse) klaar voor volgende stap in trainerscarrière: “Er is gekozen voor toekomst, niet voor grote naam”

Voetbal Challenger Pro League Oosten­rij­ker Andreas Wieland begint straks aan tweede seizoen Beerschot: “Winters zijn niet aan mij be­steed”

Je moet het maar doen. Als jonge coach zonder al te veel adelbrieven de sprong naar het buitenland wagen. Andreas Wieland deed het. En zie: de T1 scoorde een ruim voldoende in zijn debuutjaar. Het huwelijk tussen Beerschot en de Oostenrijker gaat zijn tweede jaar in. Extra zieltjes winnen is het doel.