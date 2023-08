Jo Christiaens klaar voor volgende stap in trainerscarrière: “Lierse heeft niet voor een naam gekozen”

beachvolleybal Annelore Bex en Inès Piret: “We willen iets doen aan die eeuwige derde plaats in het Belgisch beachcir­cuit”

In één week tijd is ons land twee West-Europese kampioenen rijker. Vorige week toonden Coens-Van Deun zich de beste van heel West-Europa in het beachvolleybal voor U21. Donderdag slaagden Annelore Bex en Inès Piret in dezelfde stunt bij de leeftijdscategorie U19. Zondag eindigden ze alweer als derde in de ‘Geberit Beach Tour’ te Leuven. Maandag vertrekken ze naar het EK U22 in Roemenië.