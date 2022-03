Jo Christiaens hoopt in derby tegen De Kempen opnieuw te kunnen aanknopen met zege : “Ploegen hebben schrik gekregen van Turnhout”

Turnhout won in 2022 amper één van zijn tien matchen. “Natuurlijk hadden we op meer punten gehoopt na Nieuwjaar, maar over het spel zelf ben ik niet ontevreden”, aldus Christiaens. “We creëren bijvoorbeeld kansen genoeg. We vergeten onszelf alleen telkens te belonen. Bovendien hebben na de winterstop ook gewoon het geluk niet aan onze zijde, waardoor de ballen er momenteel niet in willen.”

Leerproces

Christiaens ziet ook nog een andere reden voor de mindere resultaten van de afgelopen maanden. “Ploeg spelen ondertussen heel anders tegen ons. Terwijl we voor Nieuwjaar nog wel wat ruimte kregen van onze tegenstanders, heeft iedereen nu wat schrik gekregen van ons, waardoor de meeste ploeg een laag blok wegzetten tegen ons. Al is dat hun goed recht natuurlijk. Het is aan ons om daar een antwoord op te vinden. Het probleem is alleen dat we niet gewend zijn om met zo’n situatie om te gaan, waardoor we in een leerproces zitten en dat vraag tijd.”

Christiaens maakt zich duidelijk geen zorgen. “We zijn week na week voetballend de betere ploeg, waardoor dit niet kan blijven duren. We zitten momenteel gewoon in een overgangsfase, maar vroeg of laat krijgen we ongetwijfeld loon naar werken. Daarom moeten we ook vasthouden aan onze visie en blijven aanvallen. We hebben tenslotte al serieus wat stappen voorwaarts gezet. Het loont alleen nog niet, maar dat heeft ook deels met vertrouwen te maken.”

Met niets minder tevreden dan top vijf

Christiaens beseft wel dat er dit weekend thuis tegen het voorlaatst geklasseerde De Kempen maar best gewonnen wordt. “Nu we onze voorsprong zo goed als kwijt zijn, hebben we geen andere keuze dan dringend punten te gaan pakken. Zeker omdat we na een schitterende heenronde met niets minder tevreden mogen zijn dan met een plek in de top vijf. Anders zou ik toch ontgoocheld zijn. We moeten onszelf tenslotte een doel stellen. Net zoals de club ambitie moet tonen naar volgend jaar toe.”

