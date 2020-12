Jo Christiaens heeft weer iets om naar uit te kijken met Turnhout: "Zou niet graag in de schoenen van Voetbal Vlaanderen staan"

“Hoewel ik niet graag in hun schoenen zou staan, ben ik blij dat Voetbal Vlaanderen met een nieuwe datum op de proppen is gekomen”, aldus Christiaens. “Op die manier hebben we toch tenminste weer een vooruitzicht. Al blijft het natuurlijk oppassen en hopen dat er geen derde golf komt. Anders vrees ik dat we een kruis mogen maken over dit seizoen en dat is het laatste wat we willen.”

Beter dan niks

Hoe dan ook zal er maximum één helft van de competitie afgewerkt worden. “Dat is een drastische beslissing, maar het viel wel ergens te verwachten. Toen een herstart in januari niet haalbaar bleek, werd het ook meteen duidelijk dat het heel moeilijk zou worden om nog een volledige competitie af te werken. Ik ben trouwens al lang blij dat we stilaan weer aan voetballen kunnen denken. Het is dan misschien wel maar voor even, want het wordt sowieso een bijzonder kort seizoen. Het is nog altijd beter dan niks.”

Turnhout is het seizoen gestart met een ietwat teleurstellende drie op negen. “Natuurlijk had ik op meer gehoopt, maar het was zeker niet altijd even slecht. Bovendien hebben we teveel kwaliteiten om nu al te beginnen panikeren. Feit is wel dat we ons niet al te veel misstappen meer kunnen veroorloven. Al geldt dat voor iedereen in deze toch wel unieke situatie. Elke match wordt superbelangrijk.”

Zonder Cisse Van De Vijver

Christiaens zal wel niet meteen kunnen rekenen op verdediger Cisse Van De Vijver, die deze zomer overkwam van de beloften van Beerschot. “Cisse sukkelt al een tijdje met zijn schouder, waardoor hij beslist heeft om zich te laten opereren. Die ingreep staat gepland op 10 december waarna hij een drietal maanden niet mag voetballen. Hopelijk kan hij begin maart dus weer aanpikken, want het mag dan wel een kort seizoen worden, we zullen iedereen nodig hebben.”

Lees ook: dossier herstart voetbalcompetitie