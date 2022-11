Jo Christiaens, coach van KSK Heist, heeft na de 2-0-zege tegen KVK Tienen niets dan lof voor zijn groep: “Chapeau aan mijn spelers”

KSK Heist begon slap aan de competitie, zo slap dat gevreesd werd voor een troosteloos seizoen onderaan in de kelder van de rangschikking. Maar datzelfde KSK Heist is intussen stevig opgestaan. Afgelopen zaterdag, in de thuiswedstrijd tegen KVK Tienen (2-0), pakten de jongens van Jo Christiaens het zestiende punt uit zes wedstrijden. Maar wat het des te opvallender maakt, de waslijst aan afwezigen (geschorsten én gekwetsten) is lang.

Hoe fiks je dàt, Jo? Met die vraag overvielen we de coach van KSK na de vijfde zege in zes wedstrijden. “Door het zo eenvoudig mogelijk te houden, door het duidelijk te maken voor de hele groep, ook voor de jongeren. Uiteraard heb je wel spelers nodig die zich flexibel opstellen. We hebben inderdaad een lange lijst aan afwezigen. Om die reden hebben we enkele beloftevolle jongeren bij de groep gehaald. Zonder enige schroom staan ze te popelen om die vrijgekomen rol in te vullen. Zalig is het om met die gasten samen te werken. Het bezorgt me zelfs positieve selectieproblemen.”

De winterstop komt eraan. Hoeft die er wel aan te komen? “Tja (lacht)..., je zou inderdaad beginnen denken van niet. We staan nu met die mooie 16 op 18, en hopen dat we die reeks nog drie wedstrijden kunnen doortrekken. Tegen Patro Eisden nemen we het alweer op tegen de leider; dat is al de vierde leider die we mogen bekampen. Ik hoef je niet te vertellen dat dit telkens opnieuw een geweldige uitdaging is voor mij spelers.”

Het lijkt allemaal op automatische piloot te lopen, maar dat is het uiteraard niet. We nemen aan dat er flink gewerkt moet worden om deze resultaten neer te zetten. “Absoluut. Dergelijke resultaten, door dergelijke diverse groep neergezet, vragen veel creativiteit. Van iedereen, van mezelf, maar niet in het minst van de spelersgroep. Het vraagt om een B-plan van aanpak, maar wanneer de puzzelstukjes in mekaar vallen, en iedereen perfect uitvoert wat gevraagd wordt, is er veel mogelijk. Ik ben dan ook zeer trots op wat mijn spelers aan het neerzetten zijn. Chapeau aan mijn spelersgroep, van de eerste tot de laatste.”

Om af te sluiten is er toch een heel klein beetje goed nieuws. Tegen Tienen waren Troonbeeckx en Benhamou geel geschorst, maar zij keren volgend weekend, wanneer Heist bij Patro Eisden speelt, er weer bij. Maar ook uit de ziekenboeg komt er hoopgevend nieuws. Peers, Jannes en Augustynen hebben (voorzichtig) de (loop)training hervat. Gehoopt wordt dat toch minstens één van die drie spelers volgend weekend kan worden gerecupereerd. Ook Colman mag de looptraining hervatten, weliswaar met de rem op. Colman wordt na de winterstop weer op het veld verwacht.

KSK Heist - VK Tienen 2-0

KSK Heist: F. Van Aerschot, Wijns, Nys, Sabhaoui, Carrasco (90’ Nze Aboghe), Hannach (80’ Verschoren), Orye, Lemmens, Vande Cauter, Ulenaers, S. Van Aerschot (86’ Bouzerda).

VK Tienen: Bouzian, Bergiers, Meeus, Vanwesemael (74’ Chantrain), Yagan (80’ Jochmans), Singh, Claes, Bogaerts, Matterne, Bentayeb (46’ Naudts), Kempeneers.

Doelpunten: 48’ Orye (1-0), 75’ Carrasco (2-0).

Geel: Meeus, Naudts.