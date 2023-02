Jo Bytebier en HK Waasmunster nog ongeslagen: “Titelstrijd is echter nog niet gestreden”

“Onze doelstelling was om tot het einde van het seizoen mee te strijden voor de titel”, stelt T1 Bytebier. “Ik stel vast dat we na twaalf speeldagen nog volop in de running zijn, wat van mij een tevreden coach maakt. Het enige minpuntje is dan ook ons puntenverlies in Eeklo, waar we aanvallend een complete offday kenden. We lieten ginds een ongezonde hoeveelheid open kansen liggen. Verder kan ik mijn jongens niets verwijten. Wie favoriet is voor de titel, is moeilijk te zeggen. Evergem is jonger dan ons en heeft misschien wat meer snelheid, maar wij compenseren dat door ervaren jongens in de wei te brengen, die over veel kracht en gestalte beschikken. Verder beschik ik over enkele stevige shotters en zijn we niet afhankelijk van één of twee sterkhouders, wat je op dit niveau wel vaker tegenkomt. Ik kan rekenen op spelers uit elke linie en op mijn invallers om mee het verschil te maken.”