Jitse Van den Herrewegen na eerste Belgische titel bij de seniors: “Internationaal kom ik nog kracht tekort”

De judoka uit Herzele was, door deelname aan het Europees kampioenschap U23 in Sarajevo, rechtstreeks geplaatst voor de Belgische titelstrijd in Tielt. In de eerste ronde nam hij de maat van gewezen clubmakker Nikita Ulens. “Na een waza-ari kon ik ook een tweede keer scoren”, blikt Van den Herrewegen terug. “Het judogevoel had ik snel terug. In de halve finale kwam ik uit tegen ploegmaat Nicolas Dejace. We deden al veel randori’s samen. Tussen minuut twee en drie scoorde ik een ippon.”

Aan de andere kant van de tabel had Karel Foubert zich voorbij Matthew Lambrechts en Rudy Mandiangu gewerkt. “Ik wist dat de finale tegen Karel in de golden score zou worden beslecht”, vertelt Van den Herrewegen. “Het zijn altijd spannende kampen. Scoren is sowieso moeilijk. Ik heb geprobeerd voortdurend gas te geven en het ook tactisch te spelen. Karel kreeg in de golden score een derde shido waardoor ik de gouden medaille won.”

Naar de fitness

Voor Van den Herrewegen, woonachtig in de Gentse deelgemeente Ledeberg, is het nu wachten op nieuwe internationale selecties. Begin dit jaar won hij de Open van Visé, daarna kon hij enkele European Opens afwerken plus het EK U23. Daarin werd hij door de Israëliër Guy Gurevitch, winnaar van brons, in de eerste ronde gevloerd.

“Tijdens dat EK is eens te meer gebleken dat ik nog wat kracht moet winnen”, verduidelijkt de jonge judoka. “Ik weeg 88 kilogram. In de klasse tot 90 kilo is dat eigenlijk een beetje te weinig. Weldra zit ik met onder meer Cédric Taeymans samen om een schema op te stellen om kracht te winnen.”

Waalse vleugel

Taeymans is bondscoach bij de Franstalige judofederatie. Begin 2021 stapte Jitse Van den Herrewegen, die dit jaar enkel nog interclub afwerkt, over van de Vlaamse naar de Waalse vleugel. “Uiteraard omdat er wat discussie was”, geeft hij toe. “Bij de Waalse federatie voel ik me intussen veel beter. Vooral omdat de communicatie er veel duidelijker is. Ik hoop dat ik weldra door Adeps, de Waalse tegenhanger van Sport Vlaanderen, gesteund zal worden. Maar daarvoor zal ik op European Cups enkele podiumplaatsen moeten behalen.”