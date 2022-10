Jitse Seynaeve maakt zich met KFC Herent op voor burenduel bij leider en ex-club Bierbeek: “Altijd een plezier om er terug te keren”

Hij is al meer dan vier jaar weg bij KHO Bierbeek, dus is het sowieso niet de eerste keer dat doelman Jitse Seynaeve terugkeert naar zijn ex-club. Hij doet dat voortaan in het shirt van KFC Herent, de neofiet in eerste provinciale die de voorbije weken allesbehalve een slechte beurt maakte.

Alleen qua punten werden de manschappen van trainer Crabbé tot dusver karig bedeeld met die 5 op 18. “Absoluut, zeker als je weet dat we in vijf van de zes wedstrijden zonder overdrijven de betere ploeg waren”, meent de goalie. “Ik vind ook dat we echt goede voetbal spelen, alleen ontbreekt het ons aan efficiëntie om dat in resultaten om te zetten. We scoren voorlopig gewoon te weinig en tegen Rhodienne was het vorig weekend pas de eerste keer dat we de nul op het bord konden houden. Zoiets doet deugd, zeker voor een doelman, al was het wel een beetje bibberen op het einde (lachje).”

Mooie herinneringen

Het goede nieuws is dat Herent ondertussen reeds vijf teams uit de top zes heeft bekampt. De laatste die nog aan bod moet komen is, juist ja, leider Bierbeek. “Of ik verbaasd ben dat ze nu aan kop prijken? Misschien dat voor aanvang van het seizoen de naam van Linden net iets luider klonk. Maar verrast ben ik niet, want Bierbeek draait quasi altijd in de bovenste regionen van het klassement mee”, weet de leerkracht in het Leuvense Paridaensinstituut als geen ander. “Ik keer er altijd met veel plezier terug en koester de mooie herinneringen. Ik zou het ze ook echt gunnen om eindelijk eens die sprong naar nationale te kunnen maken. Maar goed, dat kan even goed met een 0 op 6 tegen Herent, voor de rest mogen ze alles kapot spelen (knipoogt). Ik verwacht trouwens een leuke pot voetbal tussen twee ploegen met veel drang naar voren. Ik zal sowieso op m’n hoede zijn voor mijn ex-ploegmaat Bache. Hij kan letterlijk uit alle hoeken scoren, dat is weer een extra troef die ze er dit seizoen bij hebben in Bierbeek.”

Nieuwkomer

“Hoe het mezelf vergaat in Herent? Het is hier een hele fijne bende die al jaren samen speelt en waar maar weinig externe spelers een kans krijgen. In die zin is het een eer dat ik één van die twee nieuwkomers mocht zijn. De interesse kwam op het juiste moment want in Bertem rommelde het toch danig in die terugronde. Het was niet toevallig dat er zoveel vertrekkers zijn en voor mij maakte het aanvankelijk niet uit of het nu eerste of de top in tweede ging worden. Pas op, achteraf gezien ben ik toch wel blij dat ik terug zo’n topmatchen als tegen Bierbeek kan afwerken, want ik laat me vertellen dat het niveauverschil met tweede toch best groot is”, besluit Jitse Seynaeve.