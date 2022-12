Jitse Hermans en KAC Betekom voor laatste thuismatch van het jaar: “Het moet efficiënter langs beide kanten”

voetbal derde nationale BNa een weekend zonder competitievoetbal neemt KAC Betekom het zaterdagavond in eigen huis op tegen Kampenhout. Flankverdediger Jitse Hermans erkent het belang van deze streekderby gezien de nog steeds netelige positie in de rangschikking.

“Wij beschouwen de partij tegen Kampenhout als een zespuntenmatch”, is Hermans meteen duidelijk. “Het is een rechtstreekse concurrent en als je staat waar wij staan op plaats dertien, moet je dat soort matchen zien te winnen. Zij hebben afgelopen weekend vertrouwen opgedaan met een thuiszege tegen Beringen. Wij helaas niet. Dat neemt niet weg dat het vertrouwen in de groep nog steeds groot is.”

Niet blind op staren

“Of het weekendje zonder voetbal een voordeel was of eerder een nadeel? Als groep hadden we misschien wel nood aan een korte break. Zo konden de batterijen worden opgeladen. Maar nu het weer richting zaterdagavond gaat, kriebelt het weer in de groep om te kunnen spelen en vooral te winnen. Tegenstander Kampenhout heeft inderdaad nog maar heel weinig punten buitenshuis gepakt, maar blind mogen we ons daar niet op staren. Het is niet dat wij thuis al zoveel punten hebben gepakt. Beide ploegen zullen willen winnen, dus ik verwacht me dan ook niet aan een gesloten partij.”

“Bovendien is het onze laatste thuismatch van het jaar. We hebben in eigen huis al voor het nodige spektakel gezorgd. Veel kansen, veel doelpunten, achterstanden opgehaald. Maar ook gunstige posities uit handen gegeven waardoor we dit alles veel te weinig gekoppeld hebben aan resultaten. En daar draait het nog altijd om. Daar hopen we zaterdagavond alsnog verandering in te brengen met een driepunter.”

Frustrerende heenronde

Die zege zou welgekomen zijn, want het is ondertussen al van 8 oktober en een uitzege op Beringen geleden dat Hermans en maats nog eens konden zegevieren. “Veel te lang, inderdaad. Het is tot dusver een heel frustrerende heenronde geweest. Dit is nu mijn derde seizoen bij Betekom en ik heb eigenlijk nog nooit een ploeg gehad die zo op elkaar is ingespeeld. En toch komt het er in de matchen om één of andere reden niet uit. Pech alleen zou wat kort door te bocht zijn. Het moet gewoon efficiënter langs beide kanten. Dus niet alleen achterin, maar ook voorin. Als we daar hard aan blijven werken en vooral naar onszelf kijken, zie ik het zeker goed komen.”

