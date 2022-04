Jitse Hermans en KAC Betekom geven dubbele bonus weer uit handen: “Kropen na de pauze te veel naar achter”

Op de vraag of het een terechte nederlaag was tegen subtopper Lille was flankverdediger Jitse Hermans duidelijk: “Op basis van onze eerste helft helemaal niet. We begonnen sterk aan de match en stonden nog voor het halfuur op een terechte en dubbele voorsprong. We gaven ook amper iets weg. Na de pauze kropen we te fel achteruit en panikeerden we te snel. Waardoor zij op een kleine tien minuten drie keer konden scoren. Een grote klap.”

“Nadien hebben we ons wel echt herpakt en leken we nog te scoren via de ingevallen Clerckx, maar die bal bleek raar maar waar niet over de lijn te zijn. In het slot kopten we via Krauze ook nog tegen de lat. De manier waarop we speelden was dus lang niet slecht, maar met het resultaat kunnen we natuurlijk niet tevreden zijn.”

Mentale kwestie

In de vorige thuismatch tegen Koersel stonden jullie zelfs 3-0 voor om nog met 3-4 te verliezen. Spookte dat doembeeld door jullie hoofd na de pauze?: “Dat kroop zeker in de hoofden toen zij de 2-1 maakten”, erkent Hermans. “We hadden het al eens meegemaakt en dachten dat zoiets éénmalig zou zijn. Maar jammer genoeg dus niet. Het is vooral een mentale kwestie. We vergeten te voetballen als we op voorsprong staan en kruipen te veel naar achter. En dat moet er echt uit. Maar dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan.”

Knokken

“Dit is nu mijn eerste volledige seizoen in deze reeks en ik heb al van heel wat mensen gehoord dat het nog nooit zo spannend was als dit jaar. Het zal alleszins tot op de slotspeeldag zo blijven. En dat had niemand verwacht toen we de winterstop ingingen op plaats zes. Maar de realiteit is nu dat we zullen moeten knokken om erin te blijven. Rechtstreeks zakken kan niet meer maar die barrageplaats dertien moeten we echt wel zien te vermijden. En dat kan enkel door zo snel mogelijk punten, liefst drie, te pakken.”

Betekom: De Jonge, Karremans, Aertgeerts, Hermans, Van Den Broeck, Taqi (75’ Henderix), De Winter, Janssens (46’ Clerckx), Krauze, Poukens, Pelgrims.

Lille United: Schrauwen, Delen, Cools, Petersen, Hannes, Brouwers, Mariën, Van Asten (60’ Van Ginckel), Gerritsen, Flebus, Van De Vreede.

Doelpunten: 10’ en 25’ De Winter (1-0 en 2-0), 65’ Van De Vreede (2-1), 68’ en 72’ Mariën (2-2 en 2-3).

Geel: Poukens.