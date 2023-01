Jitse Hermans en KAC Betekom aan vooravond van stevig drieluik: “Alles aan doen om er meteen te staan”

Zo speelt Betekom volgende week woensdag 11 januari om 20u een volgende inhaalmatch, in en tegen Geel. Om dan op zaterdagavond 14 januari om 20u in eigen huis Beringen partij te geven. Drie matchen in één week tijd dus: “Ongewoon natuurlijk op dit niveau”, opent de Betekomse vleugelverdediger. “Onze pech is dan nog dat die midweekse inhaalmatch op verplaatsing is. Thuis zou dat toch nog iets anders zijn. Het is eigenlijk meer op profniveau deze week en in combinatie met het werk is dat niet altijd even gemakkelijk. Maar het is nu zo en voor Geel geldt natuurlijk ook hetzelfde.”

“Met Termien treffen we dit weekend alvast een heel goede ploeg. Eentje die al enkele jaren roept om een stapje hoger te zetten. Ik weet uit het verleden dat we nooit echt slecht tegen hen speelden, maar dat we maar weinig punten konden rapen tegen hen. Zo ook vorig seizoen, toen we in eigen huis in de slotminuten met 0-1 onderuit gingen. Op verplaatsing zal het dus zeker geen evidentie worden, maar we gaan er alles aan doen om er meteen te staan.”

Pittig

“Deze week zijn we terug met de trainingen begonnen en die waren alvast pittig”, gaat Hermans voort. “Ook tijdens de twee weken winterstop hamerde de coach erop om de conditie toch wat te onderhouden. Terecht ook want we weten wat er nog aankomt deze maand. Het kan een heel goede maand worden voor ons met die vijf matchen, maar evengoed een heel slechte. Aan ons om die eerste situatie in de praktijk te brengen natuurlijk. We willen het alvast heel graag allemaal en als het moet, dan evengoed op karakter.”

In stijl uitzwaaien

De match in Termien wordt ook de eerste sinds bekend raakte dat de wegen van trainer Custers en Betekom op het einde van het seizoen scheiden. Hermans wil er alvast alles aan doen om er een gepast einde van te maken: “Ik speel nu mijn vierde seizoen onder de trainer, waaronder twee corona-seizoenen en ik waardeer hem heel erg. Zowel als trainer, maar ook als persoon. En ik denk niet dat ik de enige ben. We kunnen daarom niet anders dan ervoor te zorgen dat we hem in stijl kunnen uitzwaaien in mei. En dat door er honderd procent voor te blijven gaan, zowel op training als tijdens de matchen. Ik denk dat hij ook zelf niets liever zou willen.”