Jitse Dupont (Wijgmaal): “Cruciale match voor het behoud”

Wijgmaal (14de) staat voor een belangrijk tweeluik om de rechtstreekse degradatie naar eerste provinciale te vermijden. Eerst thuis tegen Witgoor Dessel (15de), één week later in Kampenhout (13de). “Zondag is het dus al een cruciale match voor het behoud”, zegt Jitse Dupont.

In 3B degraderen straks de laatste drie rechtstreeks. Wie als 13de eindigt, moet in een eindronde een verlengd verblijf in derde nationale afdwingen. Voor die vier plaatsen gaat het, met nog drie speeldagen te gaan, tussen Kampenhout (22 punten), Wijgmaal (22), Witgoor Dessel (20) en Beringen (20).

Wijgmaal was, met 1 punt op 27, aan een dramatische terugronde bezig, tot het vier weken geleden met 0-1 ging winnen bij Schoonbeek-Beverst. “Daar toonden wij dat iedereen nog voluit voor het behoud wil gaan”, zegt Jitse Dupont (25), die toen ook scoorde. “Ook vorige week, bij leider Wezel, speelden we een goede match, al verloren we uiteindelijk met 2-0.”

“Ik en met mij vele van mijn ploegmaats hadden veel meer van dit seizoen verwacht.”, zegt Jitse Dupont. “Vooral een gebrek aan efficiëntie voor- en achterin speelde ons parten.”

Jitse Dupont kwam vorige zomer over van Bierbeek. “Ik speelde bij de jeugd in Lovenjoel, Bierbeek en Tienen, waarna ik weer naar Bierbeek trok en daar in de A-ploeg mijn draai vond als spits of offensieve flankspeler. Dit seizoen bij Wijgmaal scoorde ik tot nu toe vijfmaal. Te weinig, maar als je daar onderaan staat, dwing je niet echt een resem kansen af. Ik speelde ook al op meerdere posities – ook al eens als flankverdediger – om de ploeg te depanneren als er medespelers geschorst of geblesseerd zijn.”.

Jitse Dupont die in de Bierbeekse deelgemeente Opvelp woont en daar deeltijds een kapperszaak uitbaat – hij werkt daarnaast ook veiligheidsman bij Securitas – is één van de spelers die aan het einde van het seizoen Wijgmaal verlaten. Hij trekt naar de ambitieuze tweedeprovincialer Averbode-Okselaar. “Ook de meeste jongens die vertrekken willen in schoonheid afscheid nemen, met het behoud. Omdat Wijgmaal een toffe club is waar we mogelijk ooit nog eens terugkomen, omdat wij een leuke spelersgroep hebben en omdat je als speler geen degradatie op je CV wil zien staan”.

Buiten de geschorste Dewaet kan coach Stéphane Demets een beroep doen op zijn volledige kern.