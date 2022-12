Jitse Dupont en Olympia Wijgmaal niet beloond na sterke match: “Verliezen in slotseconde blessuretijd is zuur”

voetbal derde nationale bIn de slotseconde van de blessuretijd knalde de ingevallen Van Kruijssen de winning goal binnen (1-2), waardoor Wezel in derde B tot op één punt nadert van leider Houtvenne. Er diende niet eens meer afgetrapt te worden. “Hoe zuur is dat”, grijnsde Jitse Dupont, auteur van de Wijgmaalse goal.

Het duel tussen middenmoter Wijgmaal en de tweede in de stand was een klein uur lang propaganda voor het amateurvoetbal. De jeugdige thuisploeg en de ervaren bezoekers gingen vrij hun kans. Dat in de eerste helft maar één keer gescoord werd – een knappe vrijschop van bezoeker Kuijlaars – had vooral te maken met het prima keeperswerk van thuisdoelman Amenga en de bezoekende keeper Geens.

Ook de tweede helft startte spectaculair, met Wijgmaal dat furieus op zoek ging naar de gelijkmaker. Die viel al vlug, via Dupont. Even later werd de jonge thuismiddenvelder Quinten Poppe uitgesloten na een te stevige tackle op Daverveld. Thuistrainer Mario Nobels bracht meteen de snelle spits Alassan in – op de bank gestart nadat hij ziek was geweest - en posteerde hem voorin, naast Matuasilua, nog zo’n sneltrein. De acht andere thuisspelers moesten de aanvalsgolven van Wezel onschadelijk maken. Dat lukte prima, al kreeg Bollen een open kans, maar hij knalde over.

Slotoffensief

Wijgmaal kon via het duo Alassan-Matuasilua af en toe dreigen, en dat leverde een kwartier voor tijd een hoekschop op waarbij de rake kopbal van Dewaet heel knap door doelman Geens werd gered. Een minuut later haalde diezelfde Geens Matuasilua binnen de zestien neer. De goalie ranselde de penalty van Mertens uit de hoek. Geen 2-1 voor het tienkoppige Wijgmaal dus. Waarna Wezel uitpakte met een slotoffensief , waarbij Amenga de thuisploeg overeind hield. Tot in de slotseconde van de wel erg lange blessuretijd Jelle Van Kruijssen de 1-2 binnen knalde.

“Wij zetten een uur lang onze voet naast titelkandidaat Wezel en zelfs met tien zat er nog een driepunter in. Jammer dat we het diep in de blessuretijd nog weggaven”, jammerde Jitse Dupont. “Dit is héél zuur. En die blessuretijd duurde wel héél lang. Had ref Dries Rombouts te veel naar de Wereldbeker gekeken, waar in vele wedstrijden de blessuretijd ook eindeloos leek?”

Wijgmaal: Amenga, Van der Auwera, Ruelle, Vandervondelen, Miri, Mertens, Poppe, Dewaet, Dupont, Matuasilua, Ben Hammou (70’ Alassan).

Wezel: Geens, Daverveld, Biesmans, Achenteh, Ven, Kolen, Mols (80’ Dufour), Bollen (73’ Van Kruijssen), Grepy, Kuijlaars, Van De Gevel.

Doelpunten: 26’ Kuijlaars (0-1), 49’ Dupont (1-1), 90+4’ Van Kruijssen (1-2).

Geel: Poppe, Kolen, Bollen, Ven, Geens, Ruelle.

Rood: 56’ Poppe.



