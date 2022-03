Jiri Struyf krijgt straks met Lyra-Lierse Bocholt over de vloer: “We zullen uit een ander vaatje moeten tappen, maar we blijven er hard voor werken”

Lyra-Lierse zal straks uit een gans ander vaatje moeten tappen. De 1-2-thuisnederlaag tegen Hades Hasselt op de vorige speeldag ligt nog vers in het collectief geheugen en daar komt alweer een nieuwe Limburgse tegenstander aan. Bocholt met name, de ploeg die Lyra-Lierse in de heenronde in de slotminuut drie punten afsnoepte. Daar heb je dan toch nog een eitje mee te pellen, niet?

Revanchegevoelens zullen dus zeker meespelen bij Lyra-Lierse, maar vraag is of de ploeg die gevoelens ook hard kan maken. Want wat er tegen Hades te zien viel, dat kan je bezwaarlijk goed noemen. Het woord ‘goed’ werd toen ook niet door Lyra-Lierse in de mond genomen, behalve dan wanneer het over de eerste helft ging. Na de pauze liet Lyra-Lierse zich maar al te makkelijk de punten afsnoepen, tegen een tegenstander die slechts twee keer tot bij het vijandige doel kwam.

“Ja, goed was het inderdaad niet”, beseft ook de maandag jongstleden 21 geworden Jiri Struyf, die bij elke (korte) invalbeurt die hij krijgt van coach De Roover een gretige indruk nalaat en als een groot talent mag worden bestempeld. “Die revanchegevoelens zullen ons over de streep moeten trekken, maar we zullen toch vooral uit een ander vaatje moeten tappen. We blijven er hard voor werken en we kunnen ook alleen maar ons best doen, hé. Maar ik beken wel dat het minder vlot loopt dan in de heenronde. We pakken die eerste periode, en dan zijn de huidige resultaten in schril contrast daarmee, hé. Maar ik zie het met het oog op de eindronde wel goed komen met Lyra-Lierse. Het is normaal dat iedereen een beetje teleurgesteld is nu we een kruis moeten maken over de titel.”

De kloof met de derde in de stand blijft wel op vijf punten steken. Dat was nog het beste nieuws. “Klopt. We staan ook al een hele poos op die tweede plaats, die we toch moeten kunnen vasthouden. Die tweede plaats behouden is onze grootste betrachting. Met de eindronde in het vooruitzicht zou het geen goed signaal zijn indien we die nu ook nog zouden moeten prijsgeven.”

Wat ook opvalt zijn jouw gretige invalbeurten, iedere keer weer, hoewel het ook maar om enkele minuutjes gaat. Drie, vier keer aan de bal komen, dat is jouw lot. Hoop je niet stilaan wat meer minuten te krijgen? “Ik ben nog jong, hé. Mijn kans komt nog wel. Ik probeer mij elke keer te tonen en de ploeg te helpen. Dat andere, meer ervaren spelers in een hogere schuif liggen bij Bart De Roover, vind ik maar normaal. Het is aan mij om iets op te steken van die jongens”.