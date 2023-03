Jiri Hänninen en Menen ontvangen het autoritaire Roeselare: “Ik hou van duels op hoog niveau”

“Onze start in de play-offs was totaal niet wat we ervan verwacht hadden”, zegt receptie-hoekspeler Jiri Hänninen. “Niemand was op de afspraak en niemand haalde goede punten. Een verklaring? Misschien was er wat decompressie na de bekerfinale, maar we haalden ook gewoon ons niveau niet. Uiteraard is de coach deze week nog teruggekomen op die wedstrijd. We bekeken de video en hebben besproken wat verkeerd ging. Nu staat het vizier van iedereen opnieuw op de play-offs.”

Met de komst van Roeselare staat een heruitgave van de bekerfinale op het programma. “Het wordt vrijdag een heel andere wedstrijd”, meent de 24-jarige Fin. “De bekerfinale werd op neutraal terrein afgewerkt. Nu spelen we thuis, in de zaal waar we dagelijks oefenen. Ik hoop dat de supporters ons massaal komen aanmoedigen en reken op een schitterende sfeer. Roeselare zit in een heel goede flow. Ik zag hun wedstrijd van gisteren van begin tot einde (Roeselare won dinsdagavond met 3-0 de heenwedstrijd van de halve finale van de CEV-Cup tegen de Italiaanse topper Piacenza, red.). Hun opslag en pass was indrukwekkend. Dat zal ook vrijdag de sleutel van de wedstrijd zijn. Om Roeselare te kunnen bedreigen, zullen we sterk moeten serveren om te vermijden dat ze hun snel passenspel kunnen etaleren. Bovendien wordt het een opdracht om Pablo Kukartsev af te stoppen. Hij is de beste opposite van de competitie en kan wedstrijden op zijn eentje winnen. Ik kijk in ieder geval uit naar de wedstrijd. Ik hou van duels op hoog niveau”.

Voor zijn transfer naar Menen speelde Hänninen enkel in de Finse competitie. In zijn eerste buitenlands avontuur krijgt hij heel wat speelkansen. “We haalden de bekerfinale, maar het 3-0-verlies was een ontgoocheling. In de competitie kenden we een moeilijke start, maar ik ben blij dat we de play-offs bereikten. Daarin hoop ik dat we ons beste niveau halen. Ons doel moet een plaats bij de eerste vier zijn. Of de titelfinales haalbaar zijn? Het gaat om tien wedstrijden waarin alles mogelijk is. Alle teams kunnen punten afsnoepen van elkaar. Ik hou van wedstrijden op dit hoge niveau. Mijn persoonlijke prestaties? Ik denk dat ik een vrij regelmatig seizoen aan het spelen ben en hoop goed te kunnen presteren in de nacompetitie. Over volgend seizoen is er nog niet gesproken. Dat zal in de komende weken wellicht wel gebeuren, maar ik denk daar nu nog niet aan. Mijn focus gaat eerst naar de play-offs.”