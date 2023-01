Jiri Hänninen en Menen hervatten competitie tegen Guibertin: “Iedereen kijkt ernaar uit”

Na een zwakke competitiestart is de ploeg van coach Frank Depestele met vier overwinningen in de laatste vijf wedstrijden opgeklommen naar de zesde stek in het algemeen klassement. Tegenstander en promovendus Guibertin startte sterk met onder meer een 0-3-zege in de heenwedstrijd, maar viel nadien terug. De Waals-Brabanders staan op de zevende plaats met drie punten minder dan Menen. “Aan de heenmatch word ik liever niet herinnerd”, zegt Jiri Hänninen, de Finse hoekspeler van Menen. “We misten toen wel Jelle Sinnesael wegens blessure, maar onze zwakke prestatie had daar niets mee te maken. Die wedstrijd kwam voor ons gewoon nog te vroeg. We waren toen nog een team in volle opbouw. We moesten heel wat nieuwe spelers inpassen. De starting six was zo goed als nieuw in vergelijking met vorig seizoen. Zoiets vraagt tijd, maar de aanpassingsperiode duurde bij ons langer dan gedacht. De laatste weken vinden we elkaar steeds beter en sinds november volgen ook de resultaten: we wonnen tegen VHL, Gent en ook de halve finale van de beker tegen Borgworm. We speelden onze slechte seizoenstart zo bijna naar de vergeethoek”.

De 24-jarige Hänninen is bij Menen bezig aan zijn eerste buitenlandse avontuur. In de kerstperiode keerde de Finse international niet terug naar zijn thuisland, maar trok hij voor enkele dagen naar Duitsland. “Ik bezocht er mijn vriendin Suvi Kokkonen. Zij speelt bij Rote Raben Vilsbiburg (de club waar vorig seizoen Yellow Tiger Jodie Guilliams aan de slag was, red.). Suvi is net als ik een hoekspeler, maar ze heeft een heel andere speelstijl. Zij is een heel aanvallende speelster, terwijl ik het ook moet hebben van mijn opslag en receptie. Vermits zij geen Europees volleybal speelt, kunnen we elkaar tijdens het seizoen enkele keren bezoeken en in de kerstperiode waren we dus een zestal dagen samen. Op 29 december hebben we met Menen de trainingen hervat en sedertdien hadden we enkel op Nieuwjaardag en vandaag (donderdag, red.) vrij. Iedereen kijkt ernaar uit om de competitie te hervatten. We gaan er alles aan doen om zondag op bezoek bij Guibertin de drie punten te pakken”.

Champions League tegen topper Trentino

Met nog zes wedstrijden in de maand januari is het programma van de vice-kampioen behoorlijk gevuld. Na Guibertin volgt er woensdag de thuiswedstrijd voor de Champions League tegen topper Trentino. De club verwacht dat veel volk zal afzakken naar Schiervelde voor het duel met het team van Red Dragon Wout D’heer. “Het is een enorme kans om tegen zulke toppers te kunnen aantreden”, zegt Hänninen. “Ik denk dat de Italianen al geplaatst zijn voor de volgende ronde, maar zelfs als ze met hun tweede team zouden aantreden blijft het een topteam. Door op zo’n hoog niveau te spelen, kunnen we enkel maar verbeteren. Als team en individueel. Het wordt sowieso een heel toffe avond. De toeschouwers hebben de kans om een aantal wereldtoppers aan het werk te zien. Ik roep iedereen dan ook op om ons te komen aanmoedigen en een fijne avond te beleven”.

Bekerfinale

Een ander evenement waar de Meense supporters naar uit kijken is de bekerfinale op zondag 26 februari in het Antwerpse Sportpaleis tegen provinciegenoot Roeselare. De club maakte inmiddels bekend dat ze op zaterdag 14 januari zal starten met de ticketverkoop. “Ik kijk als speler uiteraard enorm uit naar die finale. Vorig seizoen speelde ik de kampioenenmatch voor ongeveer 3.000 supporters (Hänninen werd Fins landskampioen met Valepa, red.), maar ik speelde nog nooit voor zoveel volk. Het wordt sowieso een unieke belevenis die je als speler niet veel meemaakt in je carrière. Het wordt niet makkelijk. Roeselare vertrekt als favoriet, maar in één wedstrijd is alles mogelijk”.