Jiri Hänninen en Menen boeken eerste seizoenszege tegen Achel: “Eindelijk lukte het ook in de wedstrijd”

Eén van de pionnen die mee zorgde voor het eerste succes was de Finse receptie-hoekspeler Jiri Hänninen. “We haalden dit seizoen nog niet ons niveau, maar tegen Achel is het er eindelijk uitgekomen”, zegt de 24-jarige nieuwkomer. “Dit is een opluchting en we hopen dat we nu definitief vertrokken zijn. Ik heb nooit echt getwijfeld aan onze mogelijkheden. We hebben een team met heel wat potentieel, maar in de wedstrijden kwam het er nog niet uit. Er waren blessures voor Lou Kindt en Jelle Sinnesael en je mag ook niet vergeten dat we een heel nieuw team hebben. Het vraagt tijd om op elkaar ingespeeld te raken. Tegen Achel kwam al het goede van op training eruit. De eerste sets had ik het gevoel alsof we op routine speelden. In de derde set kwam de thuisploeg nog even opzetten, maar coach Frank Depestele maande ons aan om kalm te blijven. Voor het mentale aspect is dit een heel belangrijke overwinning. We hebben getoond dat we een team zijn dat nog heel wat kan winnen en het zal steeds beter gaan. Over mijn persoonlijke prestatie ben ik wel tevreden. Qua opslag (3 aces, red.) en receptie liep het vrij goed. Aanvallend was Lou Kindt op toerental zodat ik op dat vlak niet veel moest doen (lacht)”.

Hänninen speelde gans zijn carrière in de Finse competitie waar hij ook een aantal individuele prijzen behaalde. In 2018 werd hij bekroond als doorbraak van het seizoen. In 2020 werd hij verkozen tot beste hoekspeler, topscorer en beste speler algemeen. Ook in 2021 en 2022 was hij de beste hoekspeler van de competitie van zijn vaderland. Met Menen is de Fin van 1,94 meter toe aan zijn eerste buitenlands avontuur. “Na zeven seizoenen kende ik de Finse competitie door en door. Vorig seizoen werd ik kampioen met Valepa. Menen is de volgende stap in mijn carrière. Ik ben tevreden met mijn overgang. De mensen zijn vriendelijk en we hebben een toffe ploeg. Enkel ons volleybal moest nog beter, maar op dat vlak lijken we nu vertrokken. We slagen er nu ook in om het goede van op training om te zetten in de wedstrijd.”

Tegen wereldtopper Kedzierzyn

Woensdag speelt vice-kampioen Menen zijn allereerste thuiswedstrijd (afgewerkt in sporthal Schiervelde in Roeselare) ooit in de Champions League. De grensploeg krijgt met de Poolse titelverdediger Kedzierzyn meteen een wereldtopper over de vloer. Bij de bezoekers spelen onder meer ex-Aalst-spelers Twan Wiltenburg en Adrian Staszewski. “Ik speelde vorig seizoen met Valepa de voorrondes van de Champions League (uitgeschakeld door Benfica Lissabon in de tweede ronde, red.). Nadien troffen we in het vangnet van de CEV-Cup Modena, ook een echt topteam. Met Menen werden we ingedeeld in poule D met de twee finalisten van vorig seizoen, Trentino en Kedzierzyn. Wedstrijden tegen tegenstanders van zo’n hoog niveau zal je in je leven niet veel spelen. Het is voor iedereen een unieke ervaring. Stress hoeven we niet te hebben. We kunnen vrij spelen en moeten ons vooral amuseren”.