Jiri Bergs is scheidsrechter van het jaar: “Gehoopt op trofee, maar niet verwacht”

Jiri Bergs was de voorbije twaalf maanden meestal onopvallend. Zijn uitverkiezing tot scheidsrechter van het jaar was dan ook terecht. “Het is de eerste keer dat ik deze onderscheiding mocht ontvangen. Ik had ergens wel gehoopt op de trofee, maar het niet verwacht. Het is in ieder geval een erkenning van een heel seizoen. Eerder mocht ik ook de bekerfinale fluiten en ook in de finale van de play-offs was ik present. Het wijst allemaal op appreciatie. De trofee voor beste scheidsrechter van het jaar heeft nog een extra dimensie. Het is geen beoordeling door observators van de bond, maar hij wordt uitgereikt door de clubs, de spelers en mensen rond de nationale ploeg. Die mensen kijken met andere ogen naar het futsal en dat doet plezier.”