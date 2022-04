Jiri Bergs fluit bekerfinale tussen Charleroi en Halle-Gooik: “Eerste finale is nieuw hoogtepunt”

Het fluiten van een bekerfinale is in elke sport een prestigezaak en een erkenning van het goede arbitragewerk dat recent werd geleverd. Jiri Bergs (28) werd als eerste scheidsrechter aangeduid voor de bekerfinale tussen Charleroi en Halle-Gooik die zaterdag in Houthalen doorgaat. “Op mijn vijftiende begon ik te arbitreren. Zoals dat in het futsal wel vaker gebeurt, kom ook ik oorspronkelijk uit het veldvoetbal. Daar floot ik tot tweede provinciale. Een aantal collega’s die al in de zaal actief waren, brachten me in contact met het futsal. De goesting kwam snel. Zes jaar geleden debuteerde ik als ref in het futsal. Ik woonde toen nog in Antwerpen. Daar waren echter geen provinciale reeksen, zodat ik aanvankelijk in Oost-Vlaanderen aan de slag moest gaan. Intussen fluit ik al vijf jaar in de nationale reeksen. In de zaal is het gemakkelijker om door te stromen. Er zijn minder kandidaten en men heeft een tekort aan scheidsrechters. In het futsal worden arbiters in nationale van meer nabij opgevolgd. Er zijn veel evaluaties en de begeleiding speelt kort op de bal. Dat is positief.”

Eisen voor een goede ref

Aan welke voorwaarden moet een goede ref voldoen? Jiri Bergs stelt dat meerdere factoren een rol spelen. “Uiteraard moet men een kennis hebben van het reglement. In principe is dat in eerste klasse geen probleem, al bevatten de reglementen veel specifieke zaken en kunnen details zeer belangrijk zeer. Daarnaast spelen factoren zoals spelinzicht, empathie en het aanvoelen van een match een belangrijke rol. Op dat vlak heb ik de voorbije jaren al een weg afgelegd. Het is een groeiproces. De voorbije twee seizoenen heb ik meer maturiteit gekregen. De aanduiding voor de bekerfinale geeft ook vertrouwen. In het verleden heb ik wel al wedstrijden voor de play-offs voor mijn rekening genomen. Voor aanvang van het seizoen heb ik ook al een duel tussen Charleroi en Halle-Gooik gefloten. Toen ging het om een ticket voor de Champions League. In de competitie leidde ik ook al eens een duel tussen beide teams. Het wordt dus de derde keer dat ik de leiding krijg over Charleroi - Halle-Gooik. Die eerste finale is een nieuw hoogtepunt.”

Volledig scherm Jiri Bergs (midden) kreeg doorheen de jaren meer maturiteit. © RV

Geen stress

Doordat Jiri Bergs al een aantal jaren op het hoogste niveau meedraait, mogen we ervan uitgaan dat hij stressbestendiger is geworden. “Dat klopt. Ik weet dat matchen soms moeilijk kunnen worden. Een derby is anders dan een competitiematch. Soms kan het publiek heel nabij zijn. Veel volk beïnvloedt ook de sfeer, net als de inzet van de wedstrijd. Vroeger zou ik al eens zenuwachtig geworden zijn voor een topper, nu heb ik geen schrik.”

Internationale carrière

Jiri Bergs is sinds januari 2020 ook internationaal actief. “Internationaal arbitreren is nog anders. Vooreerst fluit je daar met een topomkadering. Er wordt meer futsal gespeeld. Scheidsrechters laten dat ook toe. Het spel is veel vinniger, maar niet agressiever. Hoewel de belangen groter zijn, is er naar de arbitrage toe toch veel respect. De spelers beseffen ook dat de beste scheidsrechters aangeduid worden. De arbitrage zit daar nog meer op één lijn. De FIFA organiseert vaak - al dan niet online - cursussen om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. In eigen land streven we die uniformiteit nu ook na. Ik heb twee keer in Brazilië mogen arbitreren. Het ging niet om een officieel tornooi, maar alles stond onder de auspiciën van Neymar Junior. Vooraf werd er in verschillende landen gespeeld, maar de wereldfinale ging door in Zuid-Amerika. Neymar Junior was daarbij zelf aanwezig. Ook dat was voor mij een hoogtepunt in mijn carrière.”