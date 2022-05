Jinze Joris verrast zichzelf met Belgische titel tegen de klok: “Vooraf hoopte ik de top tien te halen”

wielrennen aspirantenHet Belgisch kampioenschap tijdrijden in Gavere opende met veertienjarige aspiranten. Jinze Joris uit Willebroek was verrassend de snelste. Met ruim verschil. De pion van Acrog-Tormans was 27 tellen sneller dan Storm Van Den Eynde. Bronzen medaillewinnaar Arnaud Delimont gaf een halve minuut toe.

Al enkele jaren krijgen laatstejaarsaspiranten de kans te proeven van het BK tijdrijden bij de iets grotere jongens. Zo ook in Gavere. De Oost-Vlamingen Storm Van Den Eynde en Mauro Keppens en West-Vlaming Kyano Cottignies werden vooraf als de voornaamste kanshebbers gezien. Logisch, want op 15 augustus van vorig jaar pakten ze in Hoogstraten respectievelijk goud, brons en zilver op het BK tijdrijden voor dertienjarigen. De verschillen waren toen heel klein. In Gavere liep het anders. Van Den Eynde haalde als tweede het podium, maar de gouden medaille ging naar Jinze Joris, een jongen die ook in atletiek goed scoorde.

“Vorig jaar kende ik op het Belgisch kampioenschap tijdrijden een complete offday”, verwees Joris naar zijn 32ste plaats in Hoogstraten. “Ik wou absoluut een stuk beter doen, ik wou meer vooraan eindigen. Top tien was mijn doel. Winnen had ik nooit verwacht. Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen.”

Tegen en over limiet

Toen hij zaterdag de dag voor de titelstrijd het parcours in Gavere verkende, kreeg hij wel een adrenalinestoot. Hij voelde dat de golvende omloop zijn kansen op een toptiennotering deden stijgen. “Een beetje op, een beetje naar beneden, dat ligt me wel”, ging Joris voort. “Ik heb goed proberen indelen. Onmiddellijk na de start gaf ik nog niet het volle pond. Omdat de laatste kilometers richting de aankomst cruciaal waren. Je moest nog iets overhouden om daar vol gas te kunnen geven. De laatste vier kilometer zat ik voortdurend tegen mijn limiet, op sommigen momenten er zelfs een beetje over. Niettemin had ik nooit verwacht te kunnen winnen. De komende weken hoop ik nog zoveel mogelijk wedstrijden te rijden, want in de zomer koers ik niet.”

Met Xaydee Van Sinaey (zilver meisjes junioren), Jasper Schoofs (goud tweedejaarsnieuwelingen) en Yarno Van Herck (brons junioren) haalden nog drie renners van Acrog-Tormans, het jeugdteam uit Balen, op het BK medailles.

