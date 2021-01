Jinse Peeters rijdt haar tweede beloften-WK: “Beter doen dan in Bogense waar ik niet te best presteerde”

Voor de tweede keer mag Jinse Peeters (21) het WK cyclocross rijden. In het Deense Bogense was ze er voor het eerst bij. De laatstejaarsbelofte hoopt zondag in Oostende beter te doen dan de 24ste plaats van 2019.

Het WK voor meisjes beloften wordt zondag om 13.30 uur op gang gebracht. De voornaamste kanshebbers moeten bij onze Noorderburen worden gezocht. Manon Bakker, Puck Pieterse, Fem Van Empel, Inge Van der Heijden en Shirin Van Anrooy toppen de meeste favorietenlijstjes. De Hongaarse Blanka Kata Vas wordt hun voornaamste uitdager. Als één van de Belgische rensters – Peeters vormt ploeg met Julie De Wilde, Kiona Crabbé, Tessa Zwaenepoel, Marthe Truyen en Julie Brouwers – de eerste tien haalt is dat top. Met een veertiende plaats was Crabbé een jaar geleden in het Zwitserse Dübendorf de beste Belgische belofte. Toen was Jinse Peeters niet geselecteerd.

Waar ik woon overal zand

“Nu had ik ergens wel gehoopt op een aanduiding, maar ergens ook niet want door een letsel én een coronabesmetting ben ik lang buiten strijd geweest”, vertelt Peeters. “Ik heb de indruk dat het nu iedere cross beter en beter loopt. In Hamme voelde ik me vorige zaterdag echt goed. Ik startte goed, zat in de openingsronde in de buurt van Loes Sels en Laura Verdonschot, tot ik een domme slipper maakte. Uiteindelijk werd ik 21ste, voor mij niet zo slecht. Het gevoel van Hamme probeer ik mee te nemen naar Oostende. Het zand zou me moeten liggen. Waar ik woon is er overal zand. Daar ga ik vaak in trainen. Op de aard van de omloop zal ik het niet moeten steken.”

Geen extra stress

Bovendien is de meid uit Mol verlost van examens. De studente ergotherapie werkte maandag haar laatste proef af. “In Bogense kreeg ik daags voor het WK de resultaten van mijn examens wat me bovenop mijn eerste deelname ooit met extra stress opzadelde”, herinnert Peeters zich nog. “Mijn punten waren goed, maar ik was er wel voortdurend mee bezig. Dit keer komen mijn punten begin februari, na het WK dus. Daar moet ik niet van wakker liggen. In Bogense reed ik niet mijn beste cross. Ik hoop zondag in Oostende beter te doen dan die 24ste plaats van twee jaar geleden.”