Jimmy Pootemans (supportersclub Yellow Tigers): ”Initiatieven zorgen voor extra drive”

VolleybalEen feestelijk ‘Belgian House’ met een heus supporterscafé in het ‘Bloopers Café’ (what’s in a name), pal in het centrum van Arnhem. Het ‘Warriors’ strijdlied van Oscar and the Wolf, gekozen door de Yellow Tigers. Speelsters, trainers, coaches, kiné’s en supporters zijn met hun gekende strijdlust helemaal klaar voor een mooi WK.

De provincie Gelderland gaf vier miljoen uit om de organisatie van de wereldkampioenschappen volleybal in Arnhem te krijgen. De wedstrijden worden live op televisie uitgezonden, met maar liefst dertien camera’s rond het veld. Speciaal voor toplanden zoals Italië en Japan, maar ook voor Nederland zijn hun matchen zo gepland dat ze tijdens de primetime in hun eigen land kunnen uitgezonden worden. Heel de stad en de regio kleurt oranje met vlaggen en posters waarop te lezen staat: “Arnhem verwelkomt de hele wereld”.

Een ander deel van het WK wordt tegelijkertijd in Polen gespeeld. Na één week verhuist de hele volleybalcaravan naar Rotterdam en Apeldoorn. Een gigantische onderneming. Maar organiseren, dat kunnen ze in Nederland zoals geen ander. Van Oranjegekte weten ze hier alles. Er was donderdagavond een sensationele teampresentatie van alle deelnemende landen op het Marktplein in Apeldoorn. Voor sfeer en gezelligheid verdiende dit spektakel, boordevol zang en muziek, een tien.

Volledig scherm Jimmy Pootemans, steeds op de eerste rij bij de supporters van de Yellow Tigers: "Top twaalf zou uniek zijn in een mondiale sport zoals volleybal." © WVM

Mikken naar top twaalf

Jimmy Pootemans, opperhoofd van de supportersclub van de Yellow Tigers kijkt nieuwsgierig uit naar deze kampioenschappen. “Met onze initiatieven streven we naar een extra drive bij de supporters en het team”, vertelt de man uit Sint-Katelijne-Waver. “Een supporterscafé en een fanpagina op Facebook zullen bijvoorbeeld voor meer beleving zorgen. We hebben mooie afspraken gemaakt met Edwin, de cafébaas in Arnhem. De Tigers zaten eventjes in de put na hun verlies tegen Kroatië. Maar de ‘grinta’ is helemaal terug na het recente toernooi in Frankrijk.”

“Bij de vrouwen is volleybal de grootste mondiale sport”, benadrukt Jimmy Pootemans. “In geen enkele andere sport is - wat de dames betreft - het internationaal niveau zo hoog als bij het volleybal. Daarom is het zo knap dat België aan dit WK mag deelnemen. Dit is het allergrootste. Dat het team met de energieke Britt Herbots - in elk toernooi beste scorer, beste aanvalster en MVP - tussen al die landen zelfs naar de top twaalf durft te mikken is bijzonder heldhaftig, zelfs stoutmoedig. Maar ze mogen dat ambiëren. Alles moet wel meezitten. Onverschrokkenheid is een van de kenmerken van de Yellow Tigers. Met een open vizier en onversaagd zal het team op zoek gaan naar punten voor de wereldrangschikking. En die zijn belangrijk voor de toekomst van de nationale selectie.”

Apotheose van het jaar

“De volgende dagen worden een clash van verschillende volleybalculturen”, blikt de voorzitter van de supportersclub vooruit. “Met ontmoetingen tegen Puerto Rico, Kenia en Kameroen, maar ook tegen Italië en Nederland. Dit is de apotheose van het jaar. Vorige keer werden we geflikt door erg mistige en onderlinge afspraken tussen Polen en Italië, zodat de Yellow Tigers niet in de volgende ronde konden geraken. Eigenlijk maakt net dat de sterkte van de Belgische selectie duidelijk. Het is voor andere ploegen heel tricky om tegen ons land te spelen. De anderen zijn er niet gerust in, wij wel en dat gaan we tonen.”

De nationale volleybalselectie heeft vijf jaar naar dit WK toegewerkt. Het EK wenkt, met België volgend jaar als organisator. En de Olympische Spelen worden in 2024 in Frankrijk georganiseerd. Net zoals Arnhem, Rotterdam of Apeldoorn, is Parijs echt niet ver.

