Jimmy De Wulf (Cercle Brugge) straks tegen KV Kortrijk: “Ons collectief laat individuele klasse toe uit te blinken”

Vijf punten achterstand op Racing Genk, zeven op Charleroi en KV Mechelen: louter mathematisch lijkt Cercle Brugge nog slechts een waterkans op deelname aan de Europe Play-Offs te hebben. Maar met volgende week de verplaatsing naar Charleroi op het programma, is het onderlinge duel tussen Mechelen en de Carolo’s deze namiddag mogelijk ook van belang voor de Vereniging. “Wij kijken niet naar de anderen maar willen zelf zo goed mogelijk presteren”, zegt Jimmy De Wulf. Een driepunter in de vooravond tegen KV Kortrijk zou welkom zijn.

De Wulf zit straks voor het eerst in Jan Breydel als hoofdcoach in de dugout, samen met Miron Muslic. Eerder dit seizoen leidde het duo al de wedstrijden op Racing Genk (1-1) en KV Mechelen (beker, 1-0). Vorig seizoen deed De Wulf dat ook in de beker op Leuven, toen in duo met Wouter Artz (1-3). Door de positieve Covid-test van T1 Dominik Thalhammer is de Blankenbergenaar nu opnieuw aan zet.

“Maar de voorbereiding op de wedstrijd tegen Kortrijk is volledig in samenspraak met de hoofdcoach verlopen”, geeft De Wulf aan. “We communiceren ook voortdurend. Onze focus ligt op de wedstrijd, we zijn een team en elke schakel in het team is belangrijk. De coach is niet fysiek aanwezig, maar iedereen weet wat zijn takenpakket is.”

Vorig weekend zag het er voor Cercle op een bepaald ogenblik zeer goed uit met een 2-0 voorsprong tegen Racing Genk. De klap van de twee tegengoals en de twee verloren punten zijn inmiddels verwerkt.

“We hebben in die wedstrijd ook bijzonder veel positieve dingen gezien en het is onze taak geweest dat gelijkspel te analyseren en als een leermoment naar onze jonge gasten toe te vertalen”, legt De Wulf uit. “Wat het klassement nu ook mag zijn, zolang we in de running blijven is het leuk om positief vooruit te blijven kijken.”

Burenstrijd met individuele uitblinkers

In zijn tweede opeenvolgende thuismatch krijgt Cercle straks KV Kortrijk voor de voeten geschoven. De ex-club van Hannes Van Der Bruggen, die opnieuw beschikbaar is na schorsing.

“Een burenstrijd, daar zit altijd een speciaal kantje aan”, bedenkt De Wulf. “Kortrijk heeft ook heel wat jongens met een individuele meerwaarde, zoals zo’n Selemani, maar niet alleen hij. Wij hebben zelf ook spelers die bepalend kunnen zijn, maar de meerwaarde bij ons is dat het collectief er altijd weer voor zorgt dat zij zich individueel kunnen onderscheiden.”

Zo’n individuele uitblinker is zeker Dino Hotic. De Bosniër lag aan de basis van zeven goals die uit een stilstaande fase tot stand kwamen (6 hoekschoppen en 1 vrije trap) en is daarmee de beste in de Belgische competitie. Casper Nielsen van Union en Stef Peeters van Eupen legden elk 2 vrije trappen en 3 hoekschoppen klaar voor een goal.