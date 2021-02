Jimmy De Jonghe vindt klein jaar na faillissement van Lokeren onderdak bij Roemeense Arges Pitesti: “Eindelijk weer voetballer”

BUITENLANDS VOETBALIn april vorig jaar viel het doek definitief voor Sporting Lokeren en daarmee kwam ook Antwerpenaar Jimmy De Jonghe zonder club te zitten. En dat bleef een tijdje zo, want pas vorige week, ruim negen maanden later, vond de 28-jarige flankspeler een nieuwe werkgever met de Roemeense eersteklasser Arges Pitesti.

“Eindelijk ben ik weer voetballer”, zegt De Jonghe, geboren in Deurne en woonachtig in Zoersel, vanuit Roemenië. “Dat ik de moed verloren had, is misschien wat zwaar uitgedrukt, maar er waren wel moeilijke momenten natuurlijk. Hoe het zover kon komen? Nadat we de reguliere competitie hadden afgewerkt met Lokeren viel er nog veel tijd te overbruggen tot de start van het nieuwe seizoen. En hoe langer het dan duurt om jezelf in de kijker te spelen, hoe moeilijker het wordt om aan de bak te komen.”

“Ik kreeg wel aanbiedingen uit Nederland en België, maar die reikten niet ver genoeg op financieel vlak. Ik had net een huis gekocht en dan mag het niet de bedoeling zijn om jezelf op privévlak in problemen te brengen. Daarbovenop maakte corona het allemaal nog wat moeilijker. Of de onzekerheid die daarmee gepaard gaat me heeft doen overwegen om te stoppen? Nooit. De voetbalwereld is een harde en soms vieze wereld, maar ik hou nog te veel van het spelletje om er al mee op te houden.”

Aanbieding uit Georgië afgewezen

“Maar omdat er dus niets concreet werd, besloten we toch ook verder naar het buitenland te kijken. Zo kwam er een aanbieding uit Georgië, maar daar ging ik ook niet op in omdat ik me er sportief zou begraven. Arges Pitesti kwam vervolgens wel met een goed voorstel en was ook meteen concreet. Uiteindelijk tekende ik tot het einde van het seizoen met een duidelijk doel voor ogen.”

“Ik wil mezelf hier weer fit krijgen om zo helemaal klaar aan de voorbereiding te beginnen volgend seizoen. En hopelijk kan ik dan ook meteen weer hogerop mikken”, aldus nog De Jonghe. “Als het hier goed loopt, wenkt de Roemeense top drie misschien of kan ik aan betere voorwaarden terugkeren naar ons land. Roemenië biedt veel mogelijkheden.”

Maes

“Zo zit ik inderdaad in hetzelfde schuitje als Alexander Maes en hopelijk geraken we er ook allebei uit. We kennen elkaar al heel lang en speelden jaren samen bij Beerschot en de nationale jeugd. Onze beste jaren komen er aan (De Jonghe wordt volgende week 29, red.), dus is het belangrijk dat we allebei aan spelen toe komen”, besluit De Jonghe.