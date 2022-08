Jimmy De Jonghe en Thes Sport met 3-0 onderuit bij Visé: “We waren niet fris genoeg om de Luikenaars pijn te kunnen doen”

Na het gelijkspel thuis tegen Club Luik moest Thes Sport het opnieuw opnemen tegen een Luikse opponent met de verplaatsing naar Visé. T1 Patrick Witters kon niet rekenen op sterkhouder Nick Hulsmans, die één maand out is met een scheur in de ligamenten van zijn enkel. Ook nieuwkomer Naqqadi en Laurens Vermijl bleven aan de kant door een blessure. De laatste jaren was de verplaatsing naar Visé een plezier voor de Looienaars. Deze keer werd het een nachtmerrie. Reno Wilmots opende met een wereldgoal en het werd uiteindelijk een 3-0 zware nederlaag.

Nieuw dit seizoen is de 30-jarige linkervleugelverdediger Jimmy De Jonghe, die overkwam van het Roemeense FC Arges Pitesti. Tegen Club Luik speelde de ex-jeugdspeler van Club Brugge een prima partij. Tegen Visé liep het moeizaam door een achillespees.

Na een studieronde van twintig minuten met meer balbezit voor de thuisploeg kwam het eerste prikje van Thes Sport. Scherpe voorzet van De Jonghe en Voca trapte over. Enkele minuten later de reactie van de thuisploeg. Mooie actie van Perseo die naar binnen sneed en het leder langs de verste paal krulde. Een kleine tien minuten voor de rust kwam het moment van de wedstrijd. Centrale verdediger Reno Wilmots liet ons een wereldgoal noteren. Vanop 55 meter zag hij doelman Valkenaers in de grote rechthoek staan en hij dropte de bal heerlijk in de bovenhoek binnen.

Vlak na de rust verdubbelde ex-speler Bangoura de voorsprong. De assist van Cascio werd knap gecontroleerd en hij besloot perfect in de verste hoek binnen. Op het uur na een uittrap van doelman Mignon knalde de Luikse spits tegen de paal. Thes zocht de aansluitingstreffer en was gevaarlijk met twee plaatsballen van Marnick Vermijl en Bertaccini rakelings naast. Een kwartier voor tijd mochten de boeken definitief dicht. Gerits kon oprukken en zijn assist werd beheerst afgewerkt met een lage schuiver in de verste hoek door de ingevallen N’Guessen.

Niet fris genoeg

“We waren niet fris genoeg om dit sterk Visé pijn te doen”, stelde een ontgoochelde Jimmy De Jonghe vlak na de wedstrijd. “Visé was beweeglijker en bij ons liep alles te traag. We slikken drie treffers, maar geven buiten het schot van Bangoura tegen de paal niks weg. Anderzijds, we hebben te weinig gecreëerd. Oorzaak? Duidelijk niet fris genoeg. Het blessureleed speelt ons parten. Drie belangrijke spelers die out zijn. Nieuwkomer Milan Troonbeeckx was nog niet speelgerechtigd en enkele jongens moesten aantreden met kleine kwaaltjes. Ook voor mijzelf liep het niet naar wens. Ik speelde met last aan mijn achillespees en als je niet voor de 100% alles kan geven is het moeilijk om punten te pakken tegen een profclub als Visé.”

“De snelle opeenvolging van wedstrijden weegt door”, vervolgt Antwerpenaar De Jonghe. “Hopelijk komen we snel terug in ons normale ritme.”

Hoogstraten

“Of de bekerwedstrijd van komende zaterdag thuis tegen Hoogstraten dan wel belangrijk is? Natuurlijk wel”, stelt de opvolger van Marco Battista fel. “We gaan zaterdag tegen Hoogstraten alles uit de kast halen om door te stoten in de beker van België. We willen graag een wedstrijd tegen een eersteklasser. Met de steun van het publiek moet het ons lukken om de kwalificatie veilig te stellen.”

VISE: Mignon, Reno Wilmots, Alalabang (80' Putz), Perseo (70' N’Guessen), Cascio (70' Musset), Marten Wilmots (80' Cavagnera), Bonemme, Hendrickx, El Harrak, Bangoura (62' Gilon), Gerits.

THES SPORT: Valkenaers, Bammens, Coomans, De Jonghe (85' Ponet), Marnick Vermijl (64' Mbuyi-Mbayo), Spruyt, Brugmans (64' Kerckhofs), Swinnen, Jeunen, Voca, Bertaccini.

DOELPUNTEN: 36' Reno Wilmots (1-0), 46' Bangoura (2-0), 74' N’Guessen (3-0).

GEEL: Perseo, Mbuyi-Mbayo.

SCHEIDSRECHTER: Krack.

TOESCHOUWERS: 250.