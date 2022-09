Jimmy Coenraets en OH Leuven Women zitten aan twaalf op twaalf na zege tegen KV Mechelen: “Het was belangrijk om snel het verschil te maken”

Eurlings bracht OH Leuven al na zeven minuten op voorsprong. Niet veel later duwde Van Schoonhoven een hoekschop beheerst binnen. Tysiak tikte de 3-0-ruststand halfweg de eerste helft binnen. Na pauze maakte Van Dijk er al snel 4-0 van en ondanks een hele resem kansen bleef het daar ook bij.

“We hebben vooral gedaan wat we moesten doen in de eerste vijftien minuten”, is trainer Jimmy Coenraets duidelijk op OH Leuven.com. “We maakten daarin het verschil en dat was zeker de opdracht.”

“We weten dat KV Mechelen een team is dat kwaliteiten heeft, maar ook vooral op het teamgebeuren kan teren. Er staat echt wel een bende vrienden op het veld die voor elkaar willen werken. Het was voor ons belangrijk om snel het verschil te maken. Dat gebeurde in de eerste tien minuten en dan konden we vanuit de controle voetballen.”

Efficiëntie

Coenraets zag ook één duidelijk werkpunt. “Als we heel eerlijk zijn, moesten we de score uitdiepen tot misschien wel 7 of 8-0 of al dan niet meer. Het ontbrak ons aan efficiëntie. Vorig jaar zorgde het missen van die kansen ervoor dat het spel slecht werd. We zijn nu wel goed blijven spelen, bleven kansen creëren en maakten uiteindelijk nog twee doelpunten.”

“Ik moet de beelden nog herbekijken, maar ik denk dat we zeker tien keer een opgelegde kans lieten liggen. De scherpte op training moet beter, want die kansen worden daar ook gemist. Het is dan wat laconiek, maar je ziet dan dat je tijdens de wedstrijd gewoon niet scherp bent tijdens die momenten.”

PEC Zwolle

“Hoe ik vooruitblik? Het is goed dat we vrijdag een oefenwedstrijd hebben tegen PEC Zwolle. Zij komen in het eerste weekend van de Eredivisie niet in actie, maar gaan dus wel kwaliteit aanleveren aangezien ze een week later vol aan de bak moeten tijdens hun start van de competitie. Dat geeft ons een goede waardemeter om nadien toe te werken richting de bekerwedstrijd tegen Bredene en de weken die volgen.”

“De dames hebben tot donderdag vrijaf gekregen om te recupereren, wat toch nodig is aangezien enkele speelsters gehavend uit de internationale periode zijn gekomen”, besluit Coenraets op de clubsite.

