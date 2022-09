Jim Van Osselaer zet VW Hamme op weg naar eerste zege: “Teleurstelling maakt plaats voor tevredenheid”

Voetbal derde nationale AHet gelijkspel van Vigor Wuitens Hamme tegen Stekene op de eerste speeldag heeft een week op de maag gelegen. Dit weekend stelde de spelersgroep op Roeselare-Daisel orde op zaken. Er werd met 0-2 gewonnen in West-Vlaanderen, zodat men met vier op zes toch over een geslaagde competitiestart kan spreken in Hamme.

De winst in Roeselare zorgt ervoor dat Vigor meteen opklimt naar de derde plaats in derde nationale A. Met een doelpunt en een assist had Jim Van Osselaer eens te meer een belangrijk aandeel in de winst van zijn ploeg. “Voor de afreis naar Roeselare hadden we respect voor de tegenstander. Op de eerste speeldag hadden ze als nieuwkomer in het nationale voetbal toch maar mooi met 1-3 gewonnen in Aalter. We gingen ervan uit dat er een degelijke organisatie op het veld zou staan die moeilijk te ontwrichten zou zijn. Het wedstrijdscenario zat mee, vermits we al na vijf minuten op voorsprong kwamen.”

Verdiende winst

Was de winst In Roeselare ook verdiend? Jim Van Osselaer hoeft niet lang na te denken. “Ik denk het wel. Na dat vroege doelpunt zat de thuisploeg even in de match, maar in de tweede helft waren we gewoon de beter ploeg op het terrein. Het tweede doelpunt nam de laatste twijfel definitief weg. Iedereen verscheen ook gemotiveerd aan de aftrap. Op de eerste speeldag kamen we op eigen veld niet verder dan een 0-0 tegen Avanti Stekene. Zelfs bij de tegenpartij stelden ze toen dat we de drie punten verdienden. Op zich is een punt misschien niet slecht, maar niemand kon er vrede mee nemen. De teleurstelling maakt nu plaats voor tevredenheid, al blijven we erbij dat we zes punten hadden moeten hebben.”

Verwachtingen

Wat verwacht Jim Van Osselaer van de komende campagne? “Mijn antwoord zal misschien stereotiep klinken, maar het is niet anders. Vigor moet dit seizoen voor de top vijf gaan. Dat houdt dan automatisch in dat we de eindronde mogen spelen. Volgende zondag nemen we thuis op tegen Wielsbeke. Een nieuwe overwinning zou er kunnen voor zorgen dat de trein dan definitief is vertrokken. We rekenen dan ook massaal op de steun van onze supporters.”