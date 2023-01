Jim Van Osselaer speelt met VW Hamme gelijk tegen Wolvertem Merchtem: “We lieten twee punten liggen. Punt uit.”

Doelpuntenmaker

Kapitein Jim Van Osselaer bezorgde Vigor een punt, maar echt blij was hij daar na afloop van de match niet mee. “We lieten twee punten liggen. Punt uit. Voetbaltechnisch waren we gewoon sterker. In de heenronde lapte Wolvertem Merchtem ons een zware 5-1-nederlaag aan de broek. Iedereen was vooraf dan ook bijzonder gemotiveerd om revanche te nemen. Blijkbaar groeien ze uit tot ons zwart beest. In de eerste helft kregen we een pak kansen, maar de 1-0-bonus bij de rust was gewoon te weinig. De penaltyfase was voor mij duidelijk. De fout werd ingezet buiten het strafschopgebied. Niemand begreep dan ook waarom de scheidsrechter naar de stip wees. Ik wil niet te veel naar de arbitrage kijken. We hebben het onszelf lastig gemaakt door onzorgvuldig om te springen met de kansen.”