Jim Van Osselaer met VW Hamme voorbij Hekelgem in eerste bekerronde: “Dison wordt een stevige test”

Kapitein

Kapitein Jim Van Osselaer is blij dat de vakantie achter de rug is. “Ik heb even met het gezin de batterijen kunnen opladen aan de kust, maar nu kijk ik uit naar de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Of ik uitkijk zoals een leerling naar zijn klasgenootjes in de lagere school? Ja en neen. De meeste nieuwkomers ken ik uiteraard al van vorige seizoenen. Anderzijds is het altijd wel leuk om hen een eerste keer in het eigen team te mogen begroeten. Met de broers Erturk erbij hebben we aanvallend alleszins meer mogelijkheden gekregen. Ibrahim is een echte diepe spits die in mijn buurt zal spelen. Ik verwacht niet dat het lang zal duren vooraleer we elkaar zullen vinden op het terrein.”