Jim Van Osselaer met VW Hamme naar Jong Lede: “Alle troeven in handen om te winnen, maar vergeet niet dat Lede ons zwart beest is”

Een duel tussen twee ploegen uit de top vijf moet de neutrale toeschouwer kunnen boeien. Zowel Jong Lede als Vigor Wuitens Hamme presteren dit seizoen beter dan vorig seizoen en brengen ook verzorgd voetbal. Kapitein Jim Van Osselaer blikt vooruit. “Onze trein staat op het juiste spoor. In november konden we uitpakken met een mooie negen op negen, waardoor we aansluiting kregen bij de top vijf. Akkoord, vorig weekend was er uitschuiver tegen Tempo Overijse (4-2-nederlaag, red.). Ik vraag me echter af of je dat verlies wel echt een uitschuiver mag noemen. We kwamen op een 0-1-voorsprong en moesten nadien afrekenen met enkele dubieuze beslissingen. Als sportman wil je altijd winnen en smaakt elk puntenverlies zuur. Anderzijds moest ik vaststellen dat geen enkele ploeg ons de voorbije maanden zo onder druk kon zetten als Tempo Overijse. Vorig seizoen hadden ze al veel kwaliteiten, maar toen pakten we tegen hen vier op zes. Ik weet niet of Overijse kampioen zal worden, maar ze zullen er toch niet ver van af zijn.”