Jim Aernouts stopt na Oostmalle en gaat horeca in: “Een berekend risico, maar dat is ondernemen”

VELDRIJDEN PROFSZondag 21 februari rijdt Jim Aernouts (31) in Oostmalle zijn laatste cross. De pion van Trek Baloise Lions houdt het na tien profseizoenen voor bekeken. Met zijn vrouw nam Aernouts in eigen Essen brasserie-restaurant De Kiekenhoeve over.

Aernouts wordt op 23 maart 32 jaar. In theorie zou de veldrijder nog twee of drie jaar kunnen doorgaan, maar hij slaat een andere weg in. “Twee jaar extra zou geen meerwaarde zijn”, vindt Aernouts. “In een carrière zet je stappen, maar op een bepaald moment stopt dat. Twee jaar geleden begon mijn vrouw te werken in de Kiekenhoeve. Toen al met in het achterhoofd om de zaak over te nemen. Twee jaar later is dat in kannen en kruiken. Zodra de horeca weer open mag, kunnen ook wij openen. Het is een bestaande zaak en voorlopig gaan we geen veranderingen aanbrengen. We hebben wel plannen, maar die zijn voor later.”

Aernouts’ vrouw Jill volgde aan de Hotelschool in Koksijde een opleiding tot kok. Het was de bedoeling dat hij zich de voorbije maanden zou bijscholen, maar door het coronavirus was dat niet mogelijk. Op dat vlak heeft hij nog wat in te halen. “Inderdaad, op dit moment investeren in horeca is niet evident”, geeft Aernouts toe. “Laat ons zeggen dat we een berekend risico nemen. Precies dat is ondernemen.”

Het zou dus best kunnen dat veldritliefhebbers die volgende winter de cross in Essen bijwonen, na de wedstrijd even binnenwippen bij Jim Aernouts. “Dit jaar was de rennersparking vlakbij de Kiekenhoeve”, vertelt de waard in spe. “De zaak bevindt zich op wandelafstand van de omloop.”

Topper bij de jeugd, goed middenmoter bij profs

Bij een afscheid hoort een terugblik. Bij de jeugd was Jim Aernouts een topper. Hij kroonde zich zowel bij junioren (2007 in Hamme) als beloften (2010) tot Belgisch kampioen. Die lijn bij de profs doortrekken lukte niet. “Ik was een goeie middenmoter”, vindt Aernouts. “Af en toe lukte ik een uitschieter richting top vijf, soms richting podium. In een klassementscross werd ik in Oostmalle, waar ik ook Belgisch kampioen bij de beloften werd, eens derde. Omdat ik bij de jeugd vrij veel won, vermoedde ik dat dit, na een paar jaar, ook bij de profs zou lukken. Na twee profseizoenen had ik door dat ik dit niet zou waarmaken. Toen al kende ik mijn plaats in het peloton.”