Jim Aernouts met vertrouwen naar Zilvermeercross: “Zand zal er beter liggen dan op het BK in Meulebeke”

“Op het kampioenschap was een goeie start nemen mijn eerste betrachting”, blikt de 31-jarige veldrijder terug naar Meulebeke. “Want op een BK is dat vrij belangrijk. Dat lukte perfect. Waardoor ik heel lang in strijd was om de plaatsen zes, zeven, acht en negen. Boven mijn persoonlijke verwachtingen. Op basis van mijn uitslagen de weken voordien dacht ik hooguit twaalfde of dertiende te kunnen worden. Op het einde moest ik Tim Merlier en Diether Sweeck laten rijden. Met de negende plaats ben ik tevreden. Dit maakt mijn seizoen niet helemaal goed. Voor mezelf was die negende plek de bevestiging dat ik het nog kan.”

Mol is bos en zand

Bij de elite werd de gewezen Belgische beloftenkampioen al eens vijfde (Waregem 2014) en twee maal achtste (Mol 2013 en Oostende 2017). De voorbije jaren viel Aernouts steeds buiten de top tien van het BK. Zaterdag komt hij aan de start van de Zilvermeercross in Mol. Drie jaar geleden werd hij er tweede na Corné Van Kessel. “Dat evenaren zal heel moeilijk zijn want ik vermoed dat zowat iedereen aan de start zal staan”, gaat Aernouts verder. “De omloop bestaat hoofdzakelijk uit bos en zand. Dat ligt me. Het weer heeft weinig invloed op het parcours. Tenzij het zou beginnen vriezen. Toen ik vorige zondag de omloop in Meulebeke verkende was het zand nog bevroren. Precies asfalt. Tijdens de wedstrijd was die zandpassage veel moeilijker dan gedacht. Ook ik heb me er één keer helemaal vastgereden. We reden het BK met een grof bandenprofiel. Niet aangewezen om door zand te rijden. Ik vermoed dat het zand in Mol er veel beter zal bij liggen.”