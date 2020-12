Jim Aernouts achtste in eigen Essen: “Een lang uur, want ik zat halfweg de eerste ronde al alleen op die plek”

Basketbal Euromillions League ‘Noodcoach’ Phivos Livatidis verliest met Brussels tegen Giants: “De ploeg toonde twee gezichten”

20 december Phoenix Brussels is er dit weekend niet in geslaagd om te stunten tegen de Antwerp Giants. Het team speelde in moeilijke omstandigheden nochtans een sterke eerste helft. Na de rust viel het spel als een kaartenhuisje compleet in elkaar. Het gevolg was een duidelijke 84-59-nederlaag. In de hoofdstad wacht men nog altijd op de eerste seizoenszege.