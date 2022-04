Jill Janssens schiet OH Leuven met 2 goals en 1 assist voorbij Club YLA: “Na een lange periode mocht ik nog eens vooraan staan”

OH Leuven Women pakte zondagavond uit met een nieuwe overwinning. Na enkele mindere weken wonnen de Leuvenaren met 5-0 van Club YLA. Ze blijven zo leider Anderlecht, dat vijf punten meer telt, in het vizier houden.

“Dat het een vlotte overwinning was? Ik denk dat wij vooral veel recht te zetten hadden na de voorbije weken”, zegt Jill Janssens voor de camera van Eleven Sports. “We stonden meer dan gebrand om de overwinning thuis te houden en dat hebben we gedaan. Drie punten en 5-0, mooie overwinning.”

“Het was heel goed dat we snel de 1-0 en 2-0 maakten. Zo zijn we er heel snel kunnen overgaan. Dat hebben we kunnen vasthouden. Ik ben tevreden.”

“Club YLA is wel een ploeg die me ligt. Na een lange periode mocht ik nog eens vooraan staan. Ik ben heel blij dat ik de match heb kunnen afsluiten met twee goals en één assist. Hadden we iets efficiënter geweest en sneller gespeeld dan had er zeker nog meer ingezeten dan die 5-0.”

Titelstrijd

“De drang om kampioen te spelen is er zeker wel, maar ik denk dat we nuchter moeten blijven. Het zal alles geven zijn en hopen dat Anderlecht nog ergens punten laat liggen. Wij moeten alles winnen en moeten dus vooral naar onszelf kijken”, besluit Janssens.

“Het is de eerste play-off in jaren dat het zo dicht tegen elkaar hangt. Dat is een mooi gegeven”, zegt coach Jimmy Coenraets op de website van OH Leuven. “Wij moeten een vlekkeloos parcours afleggen en hopen dat zij een steek laten vallen.”

Geloof

“Het was voor het mentale en fysieke standpunt nodig om nog eens aan te knopen met een overwinning. Zo krijgt iedereen het geloof voor de komende weken. De werkpunten zijn gekend. Als we nog efficiënter waren tegen Club dan maakten we er nog vier of vijf meer. Er kwamen heel wat emoties los en dat is goed dat we die konden uiten op een moment waar je wint.”

De volgende wedstrijd voor OH Leuven is er één in eigen huis tegen competitieleider Anderlecht. “Wij treffen hen vier dagen nadat ze tegen Standard hebben gespeeld. Ongeacht wat het resultaat is van die wedstrijd moeten zij tegen ons winnen. Wij werken met een goed gevoel naar die wedstrijd toe”, besluit Coenraets.