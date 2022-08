Jilke Michielsen sprint naar Belgische titel, ultieme uitval Michelle Dheedene wordt niet beloond

“Eigenlijk was dit een saaie koers”, vond ook de kersverse kampioene. “Er is niet veel gebeurd. Jammer dat het geen superzware wedstrijd werd. Enkele van mijn ploegmaats hebben wel iets geprobeerd, maar een poging duurde nooit langer dan tweehonderd meter. Behalve die van Michelle Dheedene in de laatste ronde. Op de laatste kasseistrook sloeg ze een gaatje. Toen werd het toch even spannend. Want ik zat te ver om met haar mee te gaan. Ik dacht dat ze ging wegblijven want in het peloton viel het stil. Op de lange rechte baan voor het afslaan richting finish ging de snelheid in de groep toch omhoog.”